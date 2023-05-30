В Косово миротворческие силы разогнали протестующих сербов

На севере Косово полицейские и действующие под эгидой НАТО силы KFOR разогнали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами сербов, выступающих против результатов муниципальных выборов. В них победу одержали представители косовских албанцев, в то время как местные сербы бойкотировали голосование. Накануне протестующие собрались у муниципалитета Звечан, чтобы не пропустить туда новоизбранных албанских руководителей администрации. В противостоянии с силами правопорядка сербы забросали их камнями и палками. Ранения получили 25 миротворцев KFOR. #Косово #МиротворческиеСилы #Протесты #НАТО