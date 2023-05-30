Посол Центральноафриканской республики (ЦАР) в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил, что его страна заинтересована в размещении на своей территории российского военного контингента.

«‎‎Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом. Когда [председатель парламента ЦАР Симплис] Саранджи приезжал в РФ, он повторил, что нам это нужно», — заявил дипломат в интервью российской газете «‎Известия»‎.

Посол уточнил: угрозы для безопасности в стране со стороны военизированных группировок сохраняются. «Эти военные группировки много лет добывали алмазы и стали богатыми.

Сейчас они находятся в Чаде и Судане, недалеко от границы с ЦАР, они собираются там и атакуют население. Пока наши войска соберутся доехать до конкретной точки, они в основном успеют скрыться», — заявил Додону-Пунагаза.

Также, по его оценке, среди прибывающих в страну беженцев из Судана есть вооруженные люди.

Военное сотрудничество с Москвой

По словам дипломата, военное сотрудничество ЦАР с Москвой должно продолжаться, присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность местной армии.

Хотя, отметил посол, это и вызывает недовольство некоторых стран. Среди таких дипломат упомянул Францию, которая до декабря 2022 года сотрудничала с республикой в военной сфере. В частности, французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение укрепленной базы в столице страны Банги. Этой базой пользовались члены учебной миссии ЕС и ООН по стабилизации в ЦАР.

В конце 2022 года Париж прекратил военное сотрудничество с ЦАР. Франция обвинила Банги в участии в антифранцузской кампании, которую проводит Россия. После этого последние 130 французских военных покинули ЦАР.

Как ранее писал TRT на русском, ЦАР в последние годы стала одним из главных центров влияния России в странах Африки к югу от Сахары. Российские наемники выступают на стороне правящего в ЦАР режима во главе с президентом Фостином-Арканжем Туадерой. Наемники обороняют столицу страны Банги от последовательных нападений повстанцев. Всего в стране с 2018 года дислоцировано примерно 1 тыс. боевиков ЧВК.

Последняя волна столкновений в ЦАР началась в середине января — местные повстанцы начали бои с российскими наемниками и правительственными войсками в районе границы с Камеруном и Чадом.

Газета The Guardian в январе сообщила, что наемники российской ЧВК «‎‎Вагнера» понесли тяжелые потери в ходе новой волны боев между правительственными войсками и повстанцами в ЦАР. Бои идут за контроль над прибыльными золотыми приисками в стране.

В ЦАР будут собирать российские автомобили

Посол также заявил, что в республике планируется начать производство российского внедорожника «УАЗ Патриот». «Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги», — заявил дипломат.