По меньшей мере 34 солдата международной миротворческой миссии НАТО в Косово (KFOR) 29 мая получили ранения в ходе столкновений с протестующими местными сербами, заявили в МИД Италии.

На этом фоне министерство иностранных дел Турции призвало все стороны на севере Косово избегать насилия и не предпринимать действия, которые ведут к эскалации обстановки.

«Мы с обеспокоенностью следим за событиями на севере Косово. Эти события наносят ущерб региональной безопасности и стабильности, — говорится в заявлении МИД страны. — Мы призываем все стороны избегать насилия и не предпринимать действий, которые приведут к эскалации напряженности».

«Единственный способ снизить напряженность и установить прочный мир и стабильность в регионе — это добиться прогресса в продолжающемся процессе диалога», — подчеркнули в МИД Турции.

Что стало поводом для эскалации?

Текущее обострение началось 26 мая со столкновения косовской полиции с живущими на севере страны сербами. Они собрались перед зданием муниципалитетов в четырех городах — Косовской Митровице, Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке — чтобы не дать новоизбранным мэрам из числа этнических албанцев войти в здания.

23 апреля косовские сербы бойкотировали внеочередные выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере страны. По данным Центральной избирательной комиссии Косово, проголосовали только 3,47% избирателей, имеющих право голоса.

На выборах победили политики — этнические албанцы. Это встретило противодействие со стороны сербов, проживающих на севере Косово.

Два требования собравшихся в Звечане сербов, как заявил 26 мая лидер представляющей права сербского меньшинства косовской партии «Сербский список» Горан Ракич: уход «незаконных» мэров и вывод косовского спецназа из региона.

Позже к зданию мэрии прибыли силы KFOR. По данным издания Alo, офицер миссии вел переговоры с представителями сербов. Он потребовал, чтобы протестующие освободили окруженных спецназовцев косовской полиции, которых заблокировали в бронированных машинах.

Когда сербы отказались это сделать, миссия НАТО применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает сербская газета «Вечерние новости».

Кто напал на миссию НАТО?

По данным CNN, протестующие сербы не стали подчиняться требованиям офицеров KFOR и отходить от зданий муниципалитетов. После этого миссия попыталась оттеснить собравшихся при помощи слезоточивого газа.

В ответ в сторону миротворцев полетели «коктейли Молотова с гвоздями, петардами и камнями внутри», уточняет Минобороны Италии. В результате ранения получили 34 военнослужащих миротворческой миссии НАТО. Среди раненых солдат 11 итальянцев.

По словам главы МИД Италии Антонио Таджани, трое итальянских граждан находятся в «‎‎тяжелом, но не опасном для жизни состоянии». Премьер-министр страны Джорджия Мелони осудил нападение на миссию НАТО, назвав его «абсолютно неприемлемым и безответственным».

«Во время противодействия наиболее активным маргиналам несколько военнослужащих итальянского и венгерского контингента KFOR подверглись неспровоцированным нападениям и получили травматические ранения с переломами и ожогами в результате взрыва зажигательных устройств», — говорится в сообщении миссии НАТО.

По данным Минобороны Италии, среди раненых миротворцев были также венгерские и молдавские солдаты. Между тем Госсекретарь Сербии Неманья Старович предложил версию событий, отличную от той, которую изложили страны НАТО.

По его словам, «многие» протестующие получили ранения в ходе столкновений. Он обвинил KFOR в использовании светошумовых гранат, когда «мирные» протестующие «решили разойтись и продолжить протест завтра утром».

Как развивается ситуация?

После столкновений вокруг муниципалитетов на севере Косово здания мэрий были окружены колючей проволокой, а военнослужащие KFOR, как передает CNN, вышли со средствами для борьбы с беспорядками. Спецподразделения косовской полиции возвели забор возле здания муниципальной администрации в городе Звечан.

В ответ на действия косовского спецназа и KFOR президент Сербии Александар Вучич привел армию в повышенную боевую готовность и отдал приказ развернуть силы у границы с Косово. Аналогичные действия власти Сербии предпринимали в августе 2022 года, когда во время очередного обострения сербская армия также была приведена в повышенную боевую готовность. Однако никаких реальных последствий этого действия не было.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала увеличение присутствия KFOR в северном Косово «запоздалым» и сказала, что «задачей этой международной миссии была защита интересов и мира людей в Косово и Метохии, а не узурпаторов».

По оценке премьера, ситуация в Косово и Метохии «напряженная и сложная». Брнабич также выразила «благодарность сербам в крае за сохранение спокойствия и воздержание от насилия».

Президент Косово Вьоса Османи заявила, что действия полиции были законными.

«Действия косовской полиции против незаконных структур преступных группировок (президента Сербии Александара) Вучича были законными, во исполнение их конституционных обязанностей и в защиту всех граждан, независимо от того, — написала Османи в социальных сетях.

Между тем премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал «опасные и ненужные» действия косовской полиции.

«Помогает ли происходящее в Косово процессу, в который вовлечены все большие друзья Косово и албанцев, нормализации и взаимному признанию между Косово и Сербией?»‎ — написал Рама.

Дипломатическая реакция

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Косово прекратить насильственные меры.

«Мы решительно осуждаем действия правительства Косово, которые ведут к эскалации напряженности на севере и усилению нестабильности. Мы призываем премьер-министра Альбина Курти немедленно прекратить эти насильственные меры и переориентироваться на диалог при содействии ЕС», — заявил дипломат.

ЕС выступил с аналогичным заявлением. «Все должны принять меры для деэскалации напряженной ситуации и немедленного восстановления спокойствия», — написал официальный представитель Евросоюза Петер Стано.

Посол США в Приштине Джефф Ховеньер осудил «насильственные действия» протестующих сербов, которые, по его словам, применяли взрывчатые вещества против KFOR.

Посол ЕС в Косово Томаш Шуньог также осудил действия протестующих, сославшись на повреждения транспортных средств СМИ. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил: «Зреет большой взрыв в центре Европы‎».

По словам Лаврова, страны Запада стремятся к «подчинению всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение». Потому, считает министр, необходимо геополитическое решение, которое будет гарантировать, что «никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара».

Косово, населенное преимущественно этническими албанцами, отделилось от Сербии в 1999 году и провозгласило независимость в 2008 году.

Сербия не признала его независимость и считает свою бывшую провинцию частью своей территории.

Войска НАТО размещены в Косово для поддержания мира, при этом между Сербией и Косово часто вспыхивает напряженность.