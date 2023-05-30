Авиасообщение между Россией и Грузией, восстановленное с 19 мая, остается поводом для внутриполитического скандала в Тбилиси. В его центре — президент страны Саломе Зурабишвили, которая недовольна одновременно действиями Москвы и благосклонностью грузинского правительства, принявшего «подарок» в виде неожиданной отмены виз и снятия запрета на авиасообщение, действовавшего с 2019 года.

О том, что это было именно подарком, доподлинно стало известно накануне. «Власти Грузии не принимали участия ни в каких переговорах по этому вопросу», — цитирует главу МИД Грузии Илью Дарчиашвили агентство Interpressnews.

То же самое следует и из слов президента России Владимира Путина. «Я думал, что все скажут: «Ну вот, спасибо, хорошо». Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу, — описал свою реакцию российский лидер. — Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили что ли? Что там у них происходит, непонятно».

Ситуация в Грузии действительно может показаться курьезной. Нечасто бывает, что президент страны объявляет бойкот национальной авиакомпании, а та отвечает, что тоже не будет пускать главу государства на свои рейсы. Затем глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили пошел еще дальше и заявил: «Я думал, что президент установит хорошие отношения с соседними странами путем переговоров, но я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в ее отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией». И добавил, что если Саломе Зурабишвили продолжит свою политику, она может стать персоной нон-грата «не только для авиакомпании, но и для всей страны».

Кстати, во вторник Саломе Зурабишвили вылетела в Брюссель, чтобы выступить перед перед Европарламентом — вероятно, на самолете, не принадлежащем Georgian Airways. В правительстве в ответ на это заявили, что президент «пошла не по тому пути» и не выполняет надлежащим образом функцию «надпартийного президента», явно симпатизируя оппозиционерам.

Конфликт между президентом и правительством Грузии нашел отражение даже в таком церемониальном событии, как парад в честь Дня независимости страны 26 мая. «Нельзя, чтобы министр обороны на военном параде вначале приветствовал премьер-министра, а затем Верховного главнокомандующего, президента страны. Такого не происходит ни в одной стране, и это вызывает удивление», — заявила Саломе Зурабишвили.

Почти единственная сила, выступающая на стороне президента Грузии — внешняя, а именно Евросоюз. «Мы передали демарш, что сожалеем о решении правительства Грузии принять прямые рейсы из России. Мы передали, что это решение противоречит единогласному решению 27 стран — членов ЕС не иметь прямого авиасообщения с Россией, не допускать пересечения воздушного пространства Евросоюза российскими самолетами», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на встрече с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили.

Но в ответ европейский дипломат услышал лишь давно сформулированную позицию грузинского правительства. «Мы обсудили, что ситуацию в Грузии нельзя рассматривать в том же контексте, что и в других странах. Грузия находится в особо сложном положении — у нее прямая граница с Российской Федерацией и 20% ее территории оккупированы, — сказал министр, уточнив, что «для многих послов это абсолютно понятно и логично».

Чтобы успокоить партнеров, Леван Давиташвили заверил, что в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми, как и на автомобильном пункте пропуске «Верхний Ларс» будут приняты все необходимые меры для соблюдения международных санкций против России.

По мнению грузинского политического аналитика Гелы Васадзе, выступая против решения правительства, Саломе Зурабишвили пытается спасти свою репутацию как политика. «В свое время правящая «Грузинская мечта» сделала очень много для того, чтобы президентом стала именно она, — напомнил эксперт в беседе с TRT на русском. — Формально она была независимым кандидатом, но фактически — кандидатом от «Мечты». И поэтому сейчас, когда грузинские власти буквально требуют от Запада, чтобы им разрешили зарабатывать деньги с Россией, выбиваясь из общеевропейского контекста, президент Грузии пытается от них отгородиться».

Однако, по словам Васадзе, особых рычагов, чтобы дать отпор, у президента Зурабишвили просто нет. «Единственно, что она может сделать в практической плоскости — это освободить из-под стражи директора оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Нику Гварамию. Но сделать это она не решается, а все остальное правительство не беспокоит», — предположил Гела Васадзе.