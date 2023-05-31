Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Первое место, по версии издания, занял сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юзуф. Его доля — $20,5 млрд. При этом Алекперов-старший занял в рейтинге богатейших российских миллиардеров лишь шестое место.

Дети самого богатого россиянина по версии Forbes — основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко — заняли второе место в рейтинге. Тара и Адриан Мельниченко получат по $12,6 млрд.

На третьем месте — дети владельца компаний НОВАТЭК и «Сибур» Леонида Михельсона (четвертое место в рейтинге Forbes). Доля каждого — $10,8 млрд.

Также в пятерку богатейших наследников вошли дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (он занял в прошлогоднем рейтинге Forbes третье место среди российских миллиардеров). Их доли — $7,35 млрд. На пятом месте Джахангир Махмудов — сын основателя Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова (21-е место), наследует $7,3 млрд.

В рейтинг Forbes попали и дети основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова (занял 10-е место в рейтинге российских миллиардеров). Доля каждого — $5,75 млрд.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Forbes в этом году в списке появилась дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Ольга (16-е место, наследует $3,1 млрд).

Журнал уточняет: отношения между наследницей и отцом не сложились: в 2021-м Ольга покинула Россию вместе с сыном. Тогда Литвиненко и отец ее ребенка обратились в Следственный комитет в связи с «похищением». Однако женщина сообщала, что находится за границей добровольно.

В начале апреля журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира.

Как отмечал TRT на русском, больше всего по итогам года потерял основатель Amazon Джефф Безос: его чистый капитал уменьшился на $57 млрд по сравнению с мартом 2022 года, но по-прежнему составляет $114 млрд. Он, по версии Forbes, стал третьим самым богатым человеком в мире — после главы Tesla и Twitter Илона Маска ($180 млрд) и гендиректора LVMH Бернара Арно ($211 млрд).

Список этого года включал 313 технологических миллиардеров с общим состоянием в $1,9 трлн. Годом ранее миллиардеров было 332, а их общее состояние превышало $2,1 трлн. В число тех, кто потерял место в списке миллиардеров 2023 года — рэпер Канье Уэст и основатель криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрид.