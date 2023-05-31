Голод усилится в 18 «‎‎горячих точках» по всему миру, включая Судан, где из-за конфликта миллионы людей рискуют умереть от голода, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Данные передает агентство «‎Анадолу»‎.

Авторы доклада уточняют: острая нехватка продуктов угрожает 22 странам. Ситуация в Судане, Буркина-Фасо, Гаити и Мали ухудшилась, в этих странах установлен высокий уровень продовольственной опасности. Помимо этого аналогичный уровень установлен в Афганистане, Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене, говорится в сообщении.

«Мало того, что все больше людей в большем количестве мест по всему миру голодают, но и жестокость голода, с которым они сталкиваются, хуже, чем когда-либо», — заявила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн. В отчете также упоминается дополнительный риск, связанный с вероятным явлением Эль-Ниньо — естественным климатическим явлением, которое вызывает потепление поверхности океана в центральной и восточной части Тихого океана.

Эксперты опасаются, что оно может повлечь экстремальные климатические явления в уязвимых регионах мира. ВПП призвал к безотлагательным гуманитарным действиям для спасения жизней, а также для предотвращения голода и смерти. «Обычные способы решать проблемы в сегодняшней среде рисков — больше не вариант, если мы хотим обеспечить глобальную продовольственную безопасность для всех, гарантируя, что никто не останется без внимания», — заявил Генеральный директор ФАО Дунъюй Цюй.

Он подчеркнул необходимость немедленных вмешательств в сельскохозяйственный сектор, «чтобы избавить людей от голода, помочь им восстановить свою жизнь и найти долгосрочные решения для устранения коренных причин отсутствия продовольственной безопасности».