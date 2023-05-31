Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть три пункта пропуска на границе. Об этом сообщает издание Kaktus.Media со ссылкой на заявление кыргызстанской погранслужбы.

29 мая в кыргызстанском сегменте соцсетей появилось видео, где узбекская сторона сносит стену на границе двух стран. Издание уточняет: видеозапись была сделана на границе Джалал-Абадской области Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана.

В погранслужбе Кыргызстана порталу уточнили: узбекская сторона сносит стену у пункта пропуска «‎‎Бекабад — Ханабад». В 2010 Узбекистан законсервировал этот КПП в одностороннем порядке. Тогда же были закрыты пункты пропуска «‎Кара-Суу»‎ и «‎Кара-Багыш»‎ в Ошской области.

По данным погранслужбы, все три пункта пропуска будут открыты в скором времени. Бишкек полностью готов возобновить пропуск граждан на всех этих КПП. Граница с Узбекистаном — самая протяженная внешняя граница Кыргызстана, ее длина — 1314 км.

В апреле прошлого года глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что между Узбекистаном и Кыргызстаном планируется дополнительно открыть 3−4 контрольно-пропускных пункта на границах. В ноябре 2022 года власти двух стран объявили, что поставили точку в споре по границам, который продолжался более 30 лет.

В январе президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что Бишкек и Ташкент завершили процесс делимитации границы. Лидеры двух стран обменялись ратификационными грамотами Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках узбекистанско-кыргызстанской государственной границы.