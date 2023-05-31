ПОЛИТИКА
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Запуск северокорейского спутника вызвал панику в Южной Корее и Японии
Из-за запуска северокорейского спутника в префектуре Окинава на юге Японии и в столице Южной Кореи на рассвете объявили воздушную тревогу. Жителей попросили пройти в укрытия и ожидать дальнейших указаний. Вскоре режим ЧС отменили. Северная Корея запустила баллистическую ракету якобы для вывода на орбиту ее первого военного разведывательного спутника, но вскоре после запуска она упала в море. #севернаякорея #южнаякорея #япония #спутник
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31 мая 2023 г.
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