Запуск северокорейского спутника вызвал панику в Южной Корее и Японии

Из-за запуска северокорейского спутника в префектуре Окинава на юге Японии и в столице Южной Кореи на рассвете объявили воздушную тревогу. Жителей попросили пройти в укрытия и ожидать дальнейших указаний. Вскоре режим ЧС отменили. Северная Корея запустила баллистическую ракету якобы для вывода на орбиту ее первого военного разведывательного спутника, но вскоре после запуска она упала в море. #севернаякорея #южнаякорея #япония #спутник