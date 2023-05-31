Президентская гонка 28 мая стала важным политическим моментом для президента Турции и лидера Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджепа Тайипа Эрдогана, который вновь одержал победу на президентских выборах.

Эрдоган не проигрывал выборы с 1994 года, когда его избрали мэром Стамбула. Победив во втором туре президентских выборов, он еще больше укрепил свое политическое влияние.

Есть несколько причин, по которым Эрдоган победил кандидата в президенты от шестипартийного альянса Кемаля Кылычдароглу — лидера левой Народно-республиканской партии (CHP). Вот некоторые из важных факторов, которые помогли Эрдогану добиться решающего лидерства в обоих турах выборов.

Опыт и сплоченное руководство

С момента перехода Турции к многопартийной системе в 1950 году ни один турецкий лидер не побеждал на выборах большее число раз, чем Эрдоган. Это показывает, что политическая проницательность и опыт Эрдогана оказали огромное влияние на его соперников.

Кандидат от левой партии Кылычдароглу возглавлял разрозненный и идеологически разнообразный оппозиционный альянс под названием «Стол шести», он с самого начала рассматривался как слабый кандидат против такого стойкого политика, как Эрдоган.

В отличие от оппозиции, турецкий лидер сформировал идеологически связный политический союз вокруг религиозного консерватизма и турецкого национализма, двух идеологически близких политических лагерей. Эрдоган объединил в одном альянсе Партию националистического движения (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Yeniden Refah Party (YRP) и другие партии со схожими взглядами.

Перед вторым туром Эрдоган еще одним удачным политическим маневром объединился с Синаном Оганом — кандидатом в президенты от националистов, который получил более 5% голосов в первом туре. Тем самым Эрдоган укрепил свой консервативно-правоцентристский союз.

Кылычдароглу же перед вторым туром совершил противоречивый шаг и внезапно достиг соглашения с ультраправым лидером Умитом Оздагом, чтобы добавить себе голоса его ксенофобной партии Zafer и превзойти лидерство Эрдогана.

Аналитики считают, что сближение Кылычдароглу с ультраправыми могло оттолкнуть как либеральных консерваторов, так и курдские голоса, несмотря на то, что HDP, имеющая связи с террористической организацией РПК, продолжала его поддерживать. HDP получает большую часть своей поддержки из юго-восточных и восточных регионов, населенных преимущественно курдами.

Внутренняя стабильность

И парламентские, и президентские выборы дали действующему президенту и его альянсу четкий политический мандат, показав, что турецкий народ продолжает доверять политике Эрдогана.

Во время избирательной кампании Эрдоган пообещал сохранить политическую стабильность, основываясь на мерах по борьбе с терроризмом, а также на расширении возможностей гражданской политики против военного вмешательства.

С другой стороны, хрупкий политический альянс Кылычдароглу, поддерживаемый связанной с РПК HDP, вызвал серьезные сомнения у преимущественно консервативно-националистического электората Турции. Лидер CHP выглядел слабым политиком, не готовым бороться с террористическими группировками.

Внешняя политика

Длительное пребывание Эрдогана в должности усилило политическое стремление Турции стать мировой державой на фоне того, как США продолжают терять свое международное влияние и мягкую силу во многих регионах мира: от Ближнего Востока до Центральной Азии.

Эрдоган умело находит золотую середину во многих конфликтах от Ливии до Украины, защищая интересы Турции на хаотичном Ближнем Востоке и увеличивая политическое значение Анкары в Центральной Азии, где проживают преимущественно тюркские народы.

В конфликте России и Украины Турция также выступила посредником, заключив между Киевом и Москвой знаменательную зерновую сделку. Это стало возможным в сновном благодаря хорошим отношениям Эрдогана и с российским лидером Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В период между первым и вторым турами президентских выборов Эрдоган смог убедить как украинское, так и российское руководство пролонгировать просроченную зерновую сделку. Тем самым турецкий лидер в очередной раз доказал свое мощное дипломатическое влияние на международной арене.

План строительства в зоне землетрясения

6 февраля южный регион Турции пострадал от двух мощных землетрясений, в результате которых погибло более 50 тыс. человек.

Но Эрдоган смог мобилизовать весь турецкий государственный механизм, чтобы в значительной степени помочь выжившим после землетрясения. Маловероятно, что какой-либо другой турецкий политик смог бы добиться таких же результатов: Эрдоган в короткие сроки запустил крупный план строительства 650 тыс. домов в пострадавшем от землетрясения регионе.

Постоянное присутствие Эрдогана в районах землетрясений также усилило ощущение того, что президент Турции может помочь пострадавшим больше, чем любой другой политик.

И первый тур президентской гонки, и результаты парламентских выборов 14 мая продемонстрировали, что строительные проекты Эрдогана и его взаимодействие с пережившими землетрясение принесли свои плоды: действующий президент и его альянс получили большинство голосов в пострадавших от землетрясения районах.

Энергетическая безопасность

Под руководством Эрдогана Турция также обнаружила запасы углеводородов в Восточном Средиземноморье и Черном море. Одновременно Анкара развивала прочные партнерские отношения с богатыми нефтью и газом странами — от России до стран Персидского залива — для диверсификации импорта энергоресурсов.

Благодаря открытиям новых месторождений морского газа в Восточном Средиземноморье, Турция осознала: она и ее островной партнер, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), могут стать самодостаточными в энергетическом плане.

В результате Турция запустила программу исследований и разработок в регионе, конкурируя с региональными государствами, такими как Греция и Израиль. Тем самым Анкара продемонстрировала турецкой общественности, что может отстаивать газовые права Турции в Восточном Средиземноморье. По оценке экспертов, запасы газа в регионе составляют 3,45 трлн кубометров и 1,7 млрд баррелей нефти.

В Черном море Турция также значительно активизировала буровые работы. С 2020 года страна обнаружила около 600 млрд кубических метров газа на своем месторождении Сакарья в районах Tuna-1, Amasra-1 и Caycuma-1.

«Когда мы выйдем на полную мощность, мы сможем удовлетворить около 30% годовой потребности нашей страны за счет этих запасов», — заявил Эрдоган. При этом он добавил, что Турции потребовалось менее трех лет, чтобы доставить обнаруженный газ своим гражданам.

«‎‎Мы будем добывать 10 млн кубометров газа в сутки в первую очередь с месторождения Сакарья и 40 млн кубометров в сутки в будущем за счет новых газовых скважин, которые будем бурить», — подчеркнул турецкий лидер.