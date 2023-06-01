ПОЛИТИКА
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Во время фестиваля корриды в Перу пострадали 11 человек
Во время традиционного фестиваля корриды «Торо Чутай» в перуанском городе Уанкавелика по меньшей мере 11 человек получили травмы. Ежегодно тысячи перуанцев испытывают свою храбрость и рискуют здоровьем, заигрывая с разъяренным быком и убегая от него. Коррида впервые появилась в Перу с приходом испанцев, а с 1558 года это стало официальным ежегодным событием. #перу #уанкавелика #коррида #бык
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1 июня 2023 г.
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