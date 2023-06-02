Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 мая представил свою программу кандидата на высший пост в стране, сообщает пресс-служба республиканской Либерально-демократической партии Узбекистана. Досрочные президентские выборы в стране назначены на 9 июля.

В программе, которую Мирзиёев представил на прошедшем в Ташкенте съезде Движения предпринимателей и деловых людей, Мирзиёев обозначил пять целей, которых намерен достичь к 2030 году. Первая цель — «Создание наиболее подходящих условий для реализации каждым человеком его потенциала».

Власти Узбекистана для достижения этой цели планируют: довести к 2030 году охват детей дошкольным образованием до 100%, создать дополнительно 2,5 млн ученических мест в школах, провести цифровизацию системы здравоохранения и др.

Вторая цель программы — «Обеспечение устойчивого экономического роста, чтобы люди были довольны жизнью». Для этой цели Узбекистан к 2030 году должен добиться увеличения объема ВВП на душу населения с нынешних $2200 до $4000, войти в список стран с доходом выше среднего, вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), а также удвоить объем экспорта с доведением его до $45 млрд в год.

Помимо этого республика, согласно плану президента, увеличит мощности возобновляемых источников энергии до 25 тысяч мегаватт. Кроме того, Мирзиёев намерен работать над тем, чтобы обеспечить все села и махалли Узбекистана высокоскоростным интернетом — его скорость должна вырасти в 10 раз.

Также власти планируют передать в частный сектор оказание железнодорожных услуг, строительство и управление автодорогами, газо- и электроснабжение.

Третья цель — «Экономия водных ресурсов и защита окружающей среды». Для ее достижения власти Узбекистана планируют перевести все посевные площади на водосберегающие технологии.

Коснулся президент и темы высыхающего Аральского моря: в программе обозначено, что республика должна увеличить высадку лесов в Приаралье — площадь зеленых массивов должна вырасти с 1,6 млн до 2,3 млн га.

Также в Узбекистане будут развивать раздельный сбор мусора: к 2030 году страна намерена обеспечить 100% охват населения услугами по сбору твердых бытовых отходов.

Четвертая цель — «Обеспечение верховенства закона, организация государственного управления на службе народа». Мера подразумевает полный перевод государственных услуг в электронную форму, обеспечение верховенства права, повышения независимости и справедливости судов и пр.

Пятая цель — «Новый Узбекистан, безопасное и мирное государство». Мирзиёев заявил, что намерен вывести на новый качественный уровень практическое сотрудничество в Центральной Азии по разным направлениям: по рациональному использованию водных ресурсов, развитию транспортных коридоров, оказанию поддержки соотечественникам за рубежом и принятию системных мер по созданию необходимых условий для их активного участия в развитии Узбекистана.

Подготовка к досрочным выборам

Помимо Мирзиёева свои кандидатуры на должность главы государства выдвинули Абдушукур Хамзаев — от Экологической партии, Улугбек Иноятов — от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова — от партии «Адолат».

Для действующего главы государства июльские выборы станут уже третьими. 4 декабря 2016 года он одержал победу на президентском голосовании, набрав более 88% голосов. На выборах 24 октября 2021 года за Мирзиёева проголосовали 80,12% избирателей.

Выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах на третий президентский срок Мирзиёеву позволяет новая редакция Конституции Узбекистана. Референдум по ней прошел 30 апреля, документ вступил в силу уже 1 мая текущего года.

По обновленной Конституции, президентские полномочия продлеваются с пяти до семи лет. Таким образом, в случае переизбрания в июле, Шавкат Мирзиёев будет руководить страной как минимум до 2030 года.

Как ранее писал TRT на русском, ученые Узбекистана приступили к разработке первого отечественного турбинного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций республики, выпуск опытного образца нового аппарата намечен на конец 2023-начало 2024 года.

На ИВЛ будет установлен искусственный интеллект, благодаря чему устройство будет самостоятельно контролировать уровень вентиляции в зависимости от степени поражения легких у пациента. У аппарата будут возможности настроить лечебные и вспомогательные режимы вентиляции.