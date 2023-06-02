Наследный принц Иордании женился на архитекторе из Саудовской Аравии

Во дворце Захран в Аммане состоялась свадебная церемония 28-летнего наследного принца Иордании Хусейна и его 29-летней невесты, архитектора из Саудовской Аравии Раджвы Аль Саиф. Голову невесты украшала бриллиантовая тиара с фатой. Жених появился на церемонии в военном мундире. Этот брак, как считается, укрепит непростые отношения Аммана с его богатым нефтью соседом. #иордания #саудовскаяаравия #свадьба