ПОЛИТИКА
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Наследный принц Иордании женился на архитекторе из Саудовской Аравии
Во дворце Захран в Аммане состоялась свадебная церемония 28-летнего наследного принца Иордании Хусейна и его 29-летней невесты, архитектора из Саудовской Аравии Раджвы Аль Саиф. Голову невесты украшала бриллиантовая тиара с фатой. Жених появился на церемонии в военном мундире. Этот брак, как считается, укрепит непростые отношения Аммана с его богатым нефтью соседом. #иордания #саудовскаяаравия #свадьба
trtrussian / Others
2 июня 2023 г.
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