Лидеры западных стран стали увереннее одобрять поставки вооружений Киеву, не оглядываясь на «‎красные линии»‎, которыми грозил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По данным издания, страны Запада уже неоднократно нарушали «‎красные линии»‎ Москвы. Отсутствие реакции Путина на эти шаги вселило в западных лидеров уверенность, которая позволила им нарастить поставки вооружений Украине.

Из таких пересечений «‎красной линии»‎ РФ со стороны США — поставки Киеву ракет Javelin и Stinger, ракетных установок HIMARS, современных систем противоракетной обороны, беспилотников, вертолетов, танков M1 Abrams, а теперь еще и истребителей четвертого поколения F-16, отмечает WP.

«По словам американских чиновников, ключевая причина, почему они отмахнулись от угроз Путина, — это динамика, сохраняющаяся с первых дней войны: президент России не выполнил обещания наказать Запад за поставку оружия Украине», — уточняет WP.

Опрошенные изданием чиновники США отметили: управление риском эскалации остается одним из самых сложных аспектов военных действий для президента Байдена и его советников по внешней политике. Принимая решения о том, какие новые системы предоставить Киеву, Белый дом фокусируется на четырех вопросах:

● нужно ли это?

● сможет ли Украина использовать это оружие?

● есть ли оно у США?

● каким будет российский ответ?

Газета отмечает: среди высокопоставленных чиновников, которые считают, что нужно продолжать поставки оружия Украине несмотря на риск эскалации с Москвой — госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Где проходят «‎красные линии»‎ Москвы?

В день начала российского вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года, Путин пригрозил тем, кто попытается «помешать» России или создавать для нее угрозы, «такими последствиями, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались».

В июле 2022 года Путин заявил, что пересечение «‎красных линий»‎ странами Запада «‎будет означать достаточно жесткие действия, а именно по центрам принятия решений‎».

Также российский лидер неоднократно утверждал, что поставки оружия Украине делают НАТО соучастником конфликта, ведь денег за это альянс не получает. В марте 2023 года Путин заявил, что Запад «‎‎переходит все красные и даже бордовые линии», поставляя оружие Киеву.

«Существуют определенные красные линии, — заявил WP Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги, — Но поскольку у нас нет возможности точно узнать, что они собой представляют, это и создает риск».

«‎Бесспорно, готовность администрации Байдена перейти путинские красные линии укрепила способность Украины защищать себя и отвоевывать территории на востоке и юге. Однако еще предстоит выяснить, будет ли Путин и дальше позволять Западу игнорировать его угрозы без каких-либо последствий»‎, — пишет газета.

Поставки оружия Украине растут

Одной самых опасных неопределенностей конфликта издание называет то, в какой степени США и Европа могут продолжать военную поддержку Украины.

Собеседники WP в администрации Джо Байдена считают, что Пентагон более осторожен, чем Белый дом или Госдеп, в вопросе отправки более современного оружия Украине. Официальные представители Пентагона отрицают, что страх перед эскалацией играет какую-либо роль в их расчетах.

Министерство обороны США сейчас сосредоточилось на поставках Киеву всего необходимого оружия, заявил WP высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, амбициозные запросы Киева с начала войны РФ и Украины в феврале 2022 года «либо откладывались, либо отклонялись‎»‎.

Чиновник упомянул: США согласились предоставить Украине противотанковые ракеты, такие как Javelin, когда стало ясно, что колонны российской военной техники готовятся к вторжению. Отправку артиллерии Вашингтон одобрил, когда война «‎превратилась в кровавую дуэль, ведущуюся из окопов»‎.

Прежде чем передать западное вооружение Киеву, украинские силы должны сначала научиться эксплуатировать и обслуживать то, что они получают, уточнил собеседник WP в Пентагоне. Этот процесс отнимает время, но постепенно становится все более отлаженным.

Он отметил: украинские чиновники в течение нескольких месяцев прошлого года запросили зенитно-ракетный комплекс Patriot стоимостью в $1 млрд. Официальные лица США тогда воздержались, сославшись на опасения по поводу обучения, технического обслуживания и стоимости, но в конце концов уступили в декабре 2022 года, после неоднократных российских ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Как ранее писал TRT на русском, Евросоюз готовит план финансовой помощи Украине до 2027 года. Он обойдется Брюсселю в десятки миллиардов евро, но позволит заложить «более стабильную и предсказуемую основу» для поддержки Киева.

По данным Financial Times (FT), если план одобрят все государства-члены Евросоюза, пакет макрофинансовой помощи Украине вырастет на €18 млрд ($19,2 млрд) в этом году.

Инициатива Брюсселя также направлена на то, чтобы побудить других союзников Украины — в частности, США и Великобританию — предоставить Киеву аналогичные долгосрочные обязательства. Такая поддержка становится особенно актуальной на фоне назначенных на 2024 год выборов президента США и растущей неопределенности о том, будет ли Вашингтон помогать Киеву на этом фоне.