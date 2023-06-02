Лидеры западных стран стали увереннее одобрять поставки вооружений Киеву, не оглядываясь на «красные линии», которыми грозил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
По данным издания, страны Запада уже неоднократно нарушали «красные линии» Москвы. Отсутствие реакции Путина на эти шаги вселило в западных лидеров уверенность, которая позволила им нарастить поставки вооружений Украине.
Из таких пересечений «красной линии» РФ со стороны США — поставки Киеву ракет Javelin и Stinger, ракетных установок HIMARS, современных систем противоракетной обороны, беспилотников, вертолетов, танков M1 Abrams, а теперь еще и истребителей четвертого поколения F-16, отмечает WP.
«По словам американских чиновников, ключевая причина, почему они отмахнулись от угроз Путина, — это динамика, сохраняющаяся с первых дней войны: президент России не выполнил обещания наказать Запад за поставку оружия Украине», — уточняет WP.
Опрошенные изданием чиновники США отметили: управление риском эскалации остается одним из самых сложных аспектов военных действий для президента Байдена и его советников по внешней политике. Принимая решения о том, какие новые системы предоставить Киеву, Белый дом фокусируется на четырех вопросах:
● нужно ли это?
● сможет ли Украина использовать это оружие?
● есть ли оно у США?
● каким будет российский ответ?
Газета отмечает: среди высокопоставленных чиновников, которые считают, что нужно продолжать поставки оружия Украине несмотря на риск эскалации с Москвой — госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Где проходят «красные линии» Москвы?
В день начала российского вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года, Путин пригрозил тем, кто попытается «помешать» России или создавать для нее угрозы, «такими последствиями, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались».
В июле 2022 года Путин заявил, что пересечение «красных линий» странами Запада «будет означать достаточно жесткие действия, а именно по центрам принятия решений».
Также российский лидер неоднократно утверждал, что поставки оружия Украине делают НАТО соучастником конфликта, ведь денег за это альянс не получает. В марте 2023 года Путин заявил, что Запад «переходит все красные и даже бордовые линии», поставляя оружие Киеву.
«Существуют определенные красные линии, — заявил WP Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги, — Но поскольку у нас нет возможности точно узнать, что они собой представляют, это и создает риск».
«Бесспорно, готовность администрации Байдена перейти путинские красные линии укрепила способность Украины защищать себя и отвоевывать территории на востоке и юге. Однако еще предстоит выяснить, будет ли Путин и дальше позволять Западу игнорировать его угрозы без каких-либо последствий», — пишет газета.
Поставки оружия Украине растут
Одной самых опасных неопределенностей конфликта издание называет то, в какой степени США и Европа могут продолжать военную поддержку Украины.
Собеседники WP в администрации Джо Байдена считают, что Пентагон более осторожен, чем Белый дом или Госдеп, в вопросе отправки более современного оружия Украине. Официальные представители Пентагона отрицают, что страх перед эскалацией играет какую-либо роль в их расчетах.
Министерство обороны США сейчас сосредоточилось на поставках Киеву всего необходимого оружия, заявил WP высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, амбициозные запросы Киева с начала войны РФ и Украины в феврале 2022 года «либо откладывались, либо отклонялись».
Чиновник упомянул: США согласились предоставить Украине противотанковые ракеты, такие как Javelin, когда стало ясно, что колонны российской военной техники готовятся к вторжению. Отправку артиллерии Вашингтон одобрил, когда война «превратилась в кровавую дуэль, ведущуюся из окопов».
Прежде чем передать западное вооружение Киеву, украинские силы должны сначала научиться эксплуатировать и обслуживать то, что они получают, уточнил собеседник WP в Пентагоне. Этот процесс отнимает время, но постепенно становится все более отлаженным.
Он отметил: украинские чиновники в течение нескольких месяцев прошлого года запросили зенитно-ракетный комплекс Patriot стоимостью в $1 млрд. Официальные лица США тогда воздержались, сославшись на опасения по поводу обучения, технического обслуживания и стоимости, но в конце концов уступили в декабре 2022 года, после неоднократных российских ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.
Как ранее писал TRT на русском, Евросоюз готовит план финансовой помощи Украине до 2027 года. Он обойдется Брюсселю в десятки миллиардов евро, но позволит заложить «более стабильную и предсказуемую основу» для поддержки Киева.
По данным Financial Times (FT), если план одобрят все государства-члены Евросоюза, пакет макрофинансовой помощи Украине вырастет на €18 млрд ($19,2 млрд) в этом году.
Инициатива Брюсселя также направлена на то, чтобы побудить других союзников Украины — в частности, США и Великобританию — предоставить Киеву аналогичные долгосрочные обязательства. Такая поддержка становится особенно актуальной на фоне назначенных на 2024 год выборов президента США и растущей неопределенности о том, будет ли Вашингтон помогать Киеву на этом фоне.