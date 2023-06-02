Минобороны США заключило контракт с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX о закупках для Украины терминалов системы спутниковой связи Starlink, сообщает агентство Bloomberg.

«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых они нуждаются. Спутниковая связь составляет жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и ведомство заключило контракты со Starlink на услуги такого типа», — заявили в Пентагоне.

SpaceX за счет частных пожертвований и по отдельному контракту с агентством по оказанию внешней помощи США предоставила Украине терминалы Starlink. Общая их сеть включает 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали Starlink для различных целей, включая обеспечение связи на поле боя.

Bloomberg отмечает: Пентагон не раскрыл условия контракта «по соображениям оперативной безопасности и в связи с критическим характером этих систем [Starlink]».

Контракт с Пентагоном выгоден для SpaceX — в октябре Маск заявил, что компания не может позволить себе бессрочное финансирование Starlink в Украине. По его словам, это обходится в $20 млн в месяц. Тогда Маск попросил Пентагон взять на себя финансирование спутниковой связи, но позднее отказался от своих слов.

«Черт с ним... Пока Starlink теряет деньги, другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, но мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал предприниматель в Twitter.

Попытки России заблокировать Starlink

По словам Маска, Россия пыталась отключить и заблокировать интернет-сервисы в Украине, включая попытки заблокировать Starlink в регионе, хотя SpaceX противостояла этим атакам, укрепив программное обеспечение сервиса. В феврале 2023 года МИД РФ предупредил, что «гражданская инфраструктура» в космосе, которая предоставляется Украине для использования в военных целях, может стать законной целью для удара.

Миллиардер утверждает, что оптоволоконные кабели, телефонные линии, вышки сотовой связи и другие средства космического базирования в районах боевых действий были уничтожены. Поэтому Starlink — основное средство связи украинской армии на передовой, подчеркнул Маск, спутниковый интернет сейчас — единственная коммуникационная система в районе фронта, которая продолжает работать.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на расследование издания The Insider, в России начали продавать терминалы для спутникового интернета Starlink.

По данным портала, терминалы не работают на территории России, однако это не останавливает покупателей. В сети по продаже бытовой техники (Insider не приводит ее название) корреспонденту издания заявили, что оборудование покупают в том числе сотрудники российских спецслужб.

В магазине подтвердили, что у них можно приобрести терминал Starlink, но его нельзя будет ни зарегистрировать, ни использовать в России. Для регистрации сотрудники магазина посоветовали съездить в Европу или КНР.