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Пентагон заключил со SpaceX контракт на спутниковую связь для Украины
Компания Илона Маска выиграла тендер на поставку Киеву терминалов спутниковой связи Starlink
Пентагон заключил со SpaceX контракт на спутниковую связь для Украины
Пентагон заключил со SpaceX контракт на спутниковую связь для Украины / Others
2 июня 2023 г.

Минобороны США заключило контракт с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX о закупках для Украины терминалов системы спутниковой связи Starlink, сообщает агентство Bloomberg.

«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых они нуждаются. Спутниковая связь составляет жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и ведомство заключило контракты со Starlink на услуги такого типа», — заявили в Пентагоне.

SpaceX за счет частных пожертвований и по отдельному контракту с агентством по оказанию внешней помощи США предоставила Украине терминалы Starlink. Общая их сеть включает 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали Starlink для различных целей, включая обеспечение связи на поле боя.

Bloomberg отмечает: Пентагон не раскрыл условия контракта «по соображениям оперативной безопасности и в связи с критическим характером этих систем [Starlink]».

Контракт с Пентагоном выгоден для SpaceX — в октябре Маск заявил, что компания не может позволить себе бессрочное финансирование Starlink в Украине. По его словам, это обходится в $20 млн в месяц. Тогда Маск попросил Пентагон взять на себя финансирование спутниковой связи, но позднее отказался от своих слов.

«Черт с ним... Пока Starlink теряет деньги, другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, но мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал предприниматель в Twitter.

Попытки России заблокировать Starlink

По словам Маска, Россия пыталась отключить и заблокировать интернет-сервисы в Украине, включая попытки заблокировать Starlink в регионе, хотя SpaceX противостояла этим атакам, укрепив программное обеспечение сервиса. В феврале 2023 года МИД РФ предупредил, что «гражданская инфраструктура» в космосе, которая предоставляется Украине для использования в военных целях, может стать законной целью для удара.

Миллиардер утверждает, что оптоволоконные кабели, телефонные линии, вышки сотовой связи и другие средства космического базирования в районах боевых действий были уничтожены. Поэтому Starlink — основное средство связи украинской армии на передовой, подчеркнул Маск, спутниковый интернет сейчас — единственная коммуникационная система в районе фронта, которая продолжает работать.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на расследование издания The Insider, в России начали продавать терминалы для спутникового интернета Starlink.

По данным портала, терминалы не работают на территории России, однако это не останавливает покупателей. В сети по продаже бытовой техники (Insider не приводит ее название) корреспонденту издания заявили, что оборудование покупают в том числе сотрудники российских спецслужб.

В магазине подтвердили, что у них можно приобрести терминал Starlink, но его нельзя будет ни зарегистрировать, ни использовать в России. Для регистрации сотрудники магазина посоветовали съездить в Европу или КНР.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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