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Новый парламент Турции начал работу
Новый состав парламента Турции 28-го созыва принес присягу народу. На церемонию прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Первое заседание высшего законодательного органа страны открыл самый старший из депутатов — председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели. В порядке очередности депутаты зачитывают с трибуны текст присяги, закрепленной в Конституции. Сегодня Великое национальное собрание Турции изберет спикера на следующие 5 лет. #Турция #Анкара #парламент #присяга
парламент / Others
2 июня 2023 г.
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