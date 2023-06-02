Новый парламент Турции начал работу

Новый состав парламента Турции 28-го созыва принес присягу народу. На церемонию прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Первое заседание высшего законодательного органа страны открыл самый старший из депутатов — председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели. В порядке очередности депутаты зачитывают с трибуны текст присяги, закрепленной в Конституции. Сегодня Великое национальное собрание Турции изберет спикера на следующие 5 лет. #Турция #Анкара #парламент #присяга