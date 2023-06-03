Эрдоган принес присягу народу Турции в качестве президента

В здании турецкого парламента состоялась торжественная церемония принесения присяги народу Турции и вступления в должность президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На церемонии присутствовали представители 78 стран, среди которых более 20 глав государств и правительств. Временный председатель парламента Турции Девлет Бахчели передал главе государства документ, свидетельствующий о победе на выборах президента. Затем Эрдоган зачитал текст присяги. #trtнарусском #турция #эрдоган #трт #новости