Турция с успехом преодолела один из самых важных выборных процессов в своей истории, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в Президентском комплексе к представителям 78 стран мира, прибывших в Анкару на торжества по случаю инаугурации турецкого лидера.

Глава государства выразил признательность согражданам за доверие и возможность служить стране и народу на протяжении еще пяти лет.

«Сделаем все, чтобы оправдать доверие, оказанное народом мне, нашей партии и политическому блоку. Мы готовы служить каждому из 85 млн граждан Турции вне зависимости от их политических взглядов, этнической и религиозной принадлежности. Продолжим служение Турции!», — заверил Эрдоган.

Он призвал каждого из 85 млн жителей страны сплотиться «в период, когда Республика нуждается в единстве больше, чем когда-либо». «Мы не забудем как тех, кто нам доверял и искренне поддерживал, так и тех, кто пытался вмешиваться с обложек различных изданий», — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

«В сотую годовщину со дня основания Турецкой Республики наша страна нуждается в единении. Призываю жителей каждой из 81 провинции к солидарности и сплочению. Сегодня — время для единства и укрепления тысячелетних уз общества, время для работы во имя светлого будущего наших детей. Мы готовы выполнить все обещания, данные избирателям в предвыборный период, так же, как делаем это последний 21 год», — сказал президент.

Реджеп Тайип Эрдоган призвал представителей оппозиции уважать волю народа и «действовать ответственно во имя укрепления турецкой демократии». Президент призвал оппонентов оставить в стороне противоречия выборного периода и сообща реализовывать концепцию «Столетие Турции».

Глава государства также заявил, что демократия Турции будет усилена благодаря новой редакции Конституции и «отказу от действующего Основного закона, являющегося плодом периода военного переворота».

«Мы полны решимости на деле реализовывать девиз Ататюрка: «Мир дома, мир во всем мире», будем расширять рамки гуманитарной дипломатии», — указал президент Турции.

«Мы увидим новую Турцию, которая будет еще больше прилагать усилий для решения глобальных проблем, вопросов региональной безопасности, обеспечения прав тюркского и мусульманского мира», — заверил Реджеп Тайип Эрдоган.