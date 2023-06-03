Эрдоган прибыл на церемонию вступления в должность в сопровождении кавалерии

Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении кавалерийского полка прибыл в Президентский комплекс, где состоялась церемония вступления в должность главы государства с участием делегаций из 78 стран мира. В это же время штабами командования ВВС, Сухопутных войск и ВМС был дан 101 залп из пушек в честь новоизбранного президента. #trtнарусском #турция #эрдоган #президент #кавалерия #трт #новости #shorts