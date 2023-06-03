Эрдоган: готов служить каждому из 85 млн граждан Турции

Турция с успехом преодолела одни из самых сложных выборов в своей истории. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в Президентском комплексе к представителям 78 стран мира, прибывшим в Анкару на торжества по случаю инаугурации турецкого лидера. Глава государства выразил признательность соотечественникам за доверие и возможность служить стране еще пять лет. #trtнарусском #турция #эрдоган #президент #президенттурции #турция2023 #трт #новости #лидер