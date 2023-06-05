В России за одиночные пикеты в поддержку Навального задержали больше 100 человек

В день рождения российского оппозиционера Алексея Навального около сотни его сторонников вышли на одиночные пикеты с требованием освободить политзаключенного. В 23-х российских городах полиция арестовала 109 человек. По информации журналистов с мест событий, среди задержанных были просто прохожие, у которых не оказалось при себе документов. Алексей Навальный находится в колонии строгого режима, отбывая девятилетний срок заключения. Свой день рождения он отмечал в штрафном изоляторе, попав туда в 16-й раз. #Россия #Москва #Навальный #протест #арест