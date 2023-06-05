Турция по запросу НАТО отправила в Косово батальон коммандос

Министерство национальной обороны Турции по запросу НАТО отправило в Косово батальон коммандос 65-й мотопехотной бригады для поддержания порядка в регионе.В стране растет напряженность из-за столкновений между протестующими и полицией. Беспорядки вызваны недавними выборами мэра, где в районе с сербским населением победил этнический албанец. Войска Сербии на границе приведены в боевую готовность. #trtнарусском #турция #косово #нато #батальон #коммандос #минобороны #shorts #порядок #протесты #выборы #напряженность #сербия #trtrussian