ПОЛИТИКА
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В Дагестане спасли собаку, застрявшую на месяц посреди реки
Сотрудники МЧС РФ провели целую спецоперацию, чтобы вызволить собаку, которая почти месяц провела на пятачке суши посреди бурной реки в дагестанском селе Чирката. Спасатели закрепили на островке трос, по которому затем при помощи карабинов и ремней благополучно доставили животное на берег. Собаку уже осмотрели ветеринары, она в порядке. #trtнарусском #дагестан #спасение #собака #мчс #река #животные #трт #новости
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5 июня 2023 г.
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