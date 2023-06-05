В Дагестане спасли собаку, застрявшую на месяц посреди реки

Сотрудники МЧС РФ провели целую спецоперацию, чтобы вызволить собаку, которая почти месяц провела на пятачке суши посреди бурной реки в дагестанском селе Чирката. Спасатели закрепили на островке трос, по которому затем при помощи карабинов и ремней благополучно доставили животное на берег. Собаку уже осмотрели ветеринары, она в порядке. #trtнарусском #дагестан #спасение #собака #мчс #река #животные #трт #новости