Украина с утра 4 июня провела крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Однако российские вооруженные силы (ВС РФ) смогли отразить контратаки, следует из сообщения Минобороны России.

Ведомство уточняет: в бой вступили 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Наступление происходило при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего Киев задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, утверждает оборонное ведомство.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», — говорится в сообщении Минобороны. Также министерство отмечает: на одном из передовых пунктов управления на южнодонецком направлении находился командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее представитель подконтрольной РФ администрации аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что днем 4 июня ВСУ попытались прорваться на Запорожском направлении в районе Времевского выступа. По словам назначенного Россией чиновника, украинские силы продвинулись на 400 метров, но ВС РФ отбросили их назад. По словам Рогова, основные бои шли в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времьевка.

Украина отрицает информацию о начавшемся наступлении

Управление стратегических коммуникаций ВСУ 5 июня опубликовало заявление, где призвало не верить информации о подбитой украинской технике, погибших и пленных.

«Российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы», — говорится в заявлении украинской стороны.

Когда начнется контрнаступление?

Киев анонсирует начало операции по освобождению украинских территорий с начала года.

Как ранее писал TRT на русском, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки операций в рамках планируемого контрнаступления. Однако конкретных дат политик не привел.

3 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью The Times заявил, что Украине по-прежнему не хватает оружия для контрнаступления.

В апреле CNN сообщил, что Украина начала «формировать» операции для подготовки контрнаступления против российских войск. Операции, о которых идет речь, — нанесение ударов по российским складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.

По данным телеканала, удары нужны для того, чтобы подготовить поле боя для контрнаступления ВСУ. Это стандартная тактика перед крупными операциями, уточнил чиновник.

11 мая российские военкоры начали массово сообщать о начале контрнаступления со стороны ВСУ на Бахмутском направлении и о прорыве линии фронта.

Корреспонденты российских каналов RT и ВГТРК отмечали движение колонн танков от Харькова в направлении границы с Белгородской областью России, наступательные действия на Бахмутском направлении, атаки под Майорском в Донецкой области и прорыв в районе Богдановки.

Однако в Минобороны РФ тогда уточнили: «заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности».

Киев просит 50 систем Patriot

3 июня Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что «твердо верит» в успех планируемого Киевом контрнаступления. Но, по его словам, для освобождения территории может потребоваться больше времени.

Политик уточнил: Киеву нужно 50 систем противоракетной обороны Patriot, а не две такие батареи, которые Украина уже получила.

Зеленский также заявил, что Украина понимает, что не вступит в НАТО, пока продолжаются боевые действия. Несмотря на это Киев хочет получить обещание от альянса, что после завершения вооруженного конфликта с Россией Украина сможет стать частью НАТО.

«Если нам не дадут сигнала в Вильнюсе (на саммите альянса в июле), я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите», — подчеркнул президент.

В беседе с WSJ Зеленский «признал превосходство России в воздухе», а также уточнил: без защиты от российской авиации во время планируемого контрнаступления Украины «погибнет большое число солдат».