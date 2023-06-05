Мечеть в центральном немецком городе Дуйсбург получила расистское письмо с угрозами и свастикой‎.

Центральная мечеть города, связанная с турецко-мусульманской группой DITIB, получила письмо, которое содержало нацистскую символику и слово «NSU 2.0», относящееся к неонацистской группе, ответственной за серию убийств.

Глава Ассоциации центральных мечетей DITIB Юсуф Айдын заявил 3 июня, что группа передала письмо в полицию и подала заявление о возбуждении уголовного дела.

«Мы глубоко опечалены. Мы требуем, чтобы преступник или преступники были задержаны и привлечены к ответственности как можно скорее», — заявил Айдын.

Он добавил, что это не первый подобный инцидент в Дуйсбурге: в адрес центральной мечети поступило более десятка писем с угрозами и оскорблениями.

В мечети Бремена поврежден турецкий флаг

Помимо Дуйсбурга нападения на почве исламофобии произошли и в Бремене. Пресс-служба DITIB сообщила, что сторонник террористической организации РПК повредил турецкий флаг, висевший на стене мечети «‎Селимие‎» в Бремене. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.

Хидайат Текин, глава Ассоциации мечетей Бремена «‎Селимие»‎, заявил, что организация вывесила флаги Турции, Германии и DITIB на стене мечети на время проведения рынка выходного дня.

«Мы видели по камере, что нападавший, который был сторонником террористической организации, целился только в турецкий флаг», — заявил Текин.

«Нападавший закрыл лицо тканью с символикой террористической организации, сорвал турецкий флаг и скрылся. Мы немедленно сообщили об этом в полицию и поделились записью с камеры. Полиция начала расследование», — отметил он.

Текин добавил: позже они обнаружили, что подозреваемый опубликовал кадры нападения в своих соцсетях. На них человек сжигает и топчет турецкий флаг на парковке.

Глава ассоциации уточнил, что полиция активно расследует инцидент и работает над обеспечением безопасности мечети.

Он также подчеркнул, что видео нападения удалено из социальных сетей. РПК уже 35 лет ведет террористическую кампанию против Турции. Организация внесена в список террористических в Турции, США и ЕС. Она несет ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин и детей.

Как ранее писал TRT на русском, в середине мая Турция добилась того, чтобы ЮНЕСКО включила термин «исламофобия» в проект резолюции против дискриминации и расизма.

В своей речи на 216-м заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО постпред Турции при организации Гюльнур Айбет напомнила, что термин «исламофобия» был принят на Генассамблее ООН благодаря усилиям Анкары. Однако, отметила дипломат, многие страны в Исполнительном совете ЮНЕСКО высказали свое недовольство включением этого термина в проект резолюции, касающейся дискриминации и расизма в организации. Тем не менее, она подчеркнула, что благодаря усилиям Турции термин «исламофобия» будет также включен в этот проект резолюции.