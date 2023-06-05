Минобрнауки РФ ведет переговоры об открытии филиалов российских вузов в Египте и Таджикистане, заявил замглавы ведомства Константин Могилевский во время поездки в Каир. Его слова приводит пресс-служба министерства.

«С Египтом активно ведем переговоры, в частности, об открытии ряда филиалов наших вузов, с другими странами. В одном Узбекистане у нас 11 уже работающих филиалов и еще несколько в планах», — заявил чиновник.

Он не уточнил, с какими еще странами РФ ведет переговоры об открытии филиалов. Могилевский назвал российское образование одним из лучших в мире и уточнил, что оно востребовано во многих странах.

По словам чиновника, открывать филиалы вузов за рубежом — это «очень ответственное мероприятие», и если студенты приезжают в Россию, то у них «больше возможностей».

Какие вузы Россия планирует открыть в Таджикистане?

В Таджикистане уже действуют три филиала ведущих московских университетов: МГУ им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета (МИСиС) и Национального исследовательского университета (МЭИ).

Также в Душанбе действует Российско-таджикский (Славянский) университет. Всего в российских вузах обучаются около 30 тыс. студентов республики.

В марте глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал открытие в Таджикистане филиала еще одного российского вуза.

«‎Запрос об открытии еще одного филиала российского вуза есть, <…> поэтому мы сейчас обсуждаем, какой именно вуз откроем. Но твердое понимание того, что филиалы других российских вузов будут открываться здесь — это и желание со стороны Таджикистана, и готовность со стороны России‎»‎, — отметил министр.

Он также уточнил, что в Согдийской области Таджикистана планируется открытие филиала Российского-таджикского (славянского) университета (РТСУ).

В Египте будут готовить медиков и физиков-ядерщиков

Как уточняет Минобрнауки, в Египте российская сторона планирует открыть филиалы Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» на базе Политехнического университета Бурдж Аль-Араб в Александрии. Это стало основной темой рабочего визита делегации Минобрнауки России в Египет.

Также во время поездки представители министерства посетили площадки строящихся кампусов филиалов Санкт-Петербургского госуниверситета (СПБГУ) и Казанского федерального университета (КФУ) в Египте.

Филиалы СПБГУ и КФУ расположены по соседству с крупным госпиталем Каира. Они будут готовить для Египта высококвалифицированных специалистов в области медицины, говорится в пресс-релизе Минобрнауки. Отделения планируют начать работу уже в этом учебном году.

В филиале КФУ в Каире также можно будет получить магистерскую степень в сфере менеджмента и программной инженерии.

Главной задачей египетского филиала НИЯУ МИФИ станет подготовка кадров для АЭС «‎‎Эль-Дабаа». Это первая атомная станция Египта, она строится с участием Росатома.

Константин Могилевский также отметил: сейчас в российских университетах учится порядка 16 тыс. египетских студентов. Это почти половина от общей численности обучающихся в российских вузах представителей стран Африки.

В 2023 году в два раза по сравнению с прошлым годом выросло число квот на обучение в России для египетских абитуриентов, уточняет министерство — на 2023/24 учебный год выделено 250 мест.