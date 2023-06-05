Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры

Всемирно известный футболист, нападающий «Милана» Златан Ибрагимович завершил карьеру. Об этом 41-летний спортсмент сообщил на церемонии прощания с болельщиками после матча заключительного тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной». Шведский футболист начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо «Милана», он выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси». Ибрагимович сыграл 122 матча за сборную Швеции, забив 62 гола – это рекорд команды. За свою карьеру нападающий выиграл 34 трофея. #trtнарусском #италия #милан #ибрагимович #футбол #нападающий #карьера #новостиспорта #трт #новости