В Индии второй раз обрушился недостроенный мост через Ганг

В индийском штате Бихар обрушился недостроенный четырехполосный автомобильный мост «Агувани-Султангандж» через реку Ганг. Пострадавших и жертв нет. Это уже второе обрушение этого моста за два года. Следствие выясняет почему рухнул мост, открытие которого было запланировано на декабрь этого года. На его строительство было потрачено 208 миллионов долларов. #trtнарусском #индия #мост #автомобильныймост #ганг #рекаганг #shorts #бихар #трт #новости