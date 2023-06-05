Новый глава МИД: приоритеты внешней политики Турции останутся неизменными

Турция продолжит придерживаться внешней политики, основанной на национальных интересах и независимой от любых форм влияния, заявил новый глава МИД Турции Хакан Фидан на церемонии передачи министерских полномочий. Он поблагодарил предшественника Мевлюта Чавушоглу за многолетний труд на этом посту. #trtнарусском #мидтурции #ХаканФидан #внешняяполитика #турция #мид #shorts #политика # #трт #новости