ПОЛИТИКА
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Новый глава МИД: приоритеты внешней политики Турции останутся неизменными
Турция продолжит придерживаться внешней политики, основанной на национальных интересах и независимой от любых форм влияния, заявил новый глава МИД Турции Хакан Фидан на церемонии передачи министерских полномочий. Он поблагодарил предшественника Мевлюта Чавушоглу за многолетний труд на этом посту. #trtнарусском #мидтурции #ХаканФидан #внешняяполитика #турция #мид #shorts #политика # #трт #новости
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5 июня 2023 г.
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