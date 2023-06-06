Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение «О создании Тюркского инвестиционного фонда». Ранее его подписал лидер Казахстана. Кроме того, учредителями фонда выступают Турция, Кыргызстан и Узбекистан.

Как говорится в соглашении, каждое из государств-учредителей получает по 2000 акций, за которые затем нужно будет частями внести установочный капитал в $70 млн. Управлять фондом будет президент, который назначается на 4 года. Первым эту должность займет Багдад Амреев — дипломат из Казахстана, который с 2018 по 2022 году был генсеком ОТГ.

Фонд со штаб-квартирой в Стамбуле будет содействовать развитию внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, логистических цепочек, сельского хозяйства, зеленой энергетики и туризма. «Уверен, что Тюркский инвестиционный фонд с центром в Стамбуле будет способствовать экономической интеграции тюркского мира», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Изначально идея фонда была закреплена на саммите ОТГ в Самарканде в ноябре 2022 года. Эта встреча была названа «новой страницей в интеграции тюркских государств», так как на ней были приняты и другие важные решения — например, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) получила статус наблюдателя.

«Этот фонд будет финансировать как смежные, межгосударственные проекты, которые способствуют интеграции тюркского мира, так и внутренние проекты, которые сама страна не может реализовать в полной мере», — отметил в беседе с TRT на русском азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

Говоря о собственной стране, эксперт привел в качестве примера Срединный коридор (логистический маршрут, связывающий Центральную Азию и Турцию через Азербайджан и Грузию), а также портовую инфраструктуру на Каспийском море. «Но все же, думаю, что все это мы можем осилить сами, а через фонд уже можно направлять средства на синхронизацию деятельности и проекты в других странах», — добавил он.

Собеседник TRT на русском в Кыргызстане, эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований Елена Короткова в свою очередь отметила, что подписанное «соглашение о создании фонда учло почти все ошибки и подводные камни, которые были у аналогичных международных и двусторонних фондов региона — от кадровых назначений до распределения прибыли, аудита и принципов финансирования проектов».

«Что касается Кыргызстана, то для республики будут выгодны все направления, которые заявил фонд в качестве приоритетных, — отметила Короткова. — Часть из них может помочь властям Кыргызстана разрешить некоторые внутренние проблемы. В частности, более активный переход к зеленой экономике посредством TYF поможет получить дополнительные преференции и финансовые вливания по линии партнерства с ЕС и рядом международных доноров. Приток инвестиций по линии TYF поможет выровнять позиции республики в бизнес-рейтингах и оживить экономику. Тюркское единство может соединить кыргызское общество, а приоритетность проектов, связанных с региональным партнерством и созданием новых рабочих мест, поможет избавить граждан от необходимости ездить на заработки за рубеж».