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Что будет финансировать Тюркский инвестиционный фонд
Страны Организации тюркских государств (ОТГ) делают финальные шаги по созданию Тюркского инвестиционного фонда (TYF). Этот амбициозный проект нацелен на развитие торговых связей между Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии
Что будет финансировать Тюркский инвестиционный фонд
Что будет финансировать Тюркский инвестиционный фонд / Others
6 июня 2023 г.

Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение «О создании Тюркского инвестиционного фонда». Ранее его подписал лидер Казахстана. Кроме того, учредителями фонда выступают Турция, Кыргызстан и Узбекистан.

Как говорится в соглашении, каждое из государств-учредителей получает по 2000 акций, за которые затем нужно будет частями внести установочный капитал в $70 млн. Управлять фондом будет президент, который назначается на 4 года. Первым эту должность займет Багдад Амреев — дипломат из Казахстана, который с 2018 по 2022 году был генсеком ОТГ.

Фонд со штаб-квартирой в Стамбуле будет содействовать развитию внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, логистических цепочек, сельского хозяйства, зеленой энергетики и туризма. «Уверен, что Тюркский инвестиционный фонд с центром в Стамбуле будет способствовать экономической интеграции тюркского мира», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Изначально идея фонда была закреплена на саммите ОТГ в Самарканде в ноябре 2022 года. Эта встреча была названа «новой страницей в интеграции тюркских государств», так как на ней были приняты и другие важные решения — например, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) получила статус наблюдателя.

«Этот фонд будет финансировать как смежные, межгосударственные проекты, которые способствуют интеграции тюркского мира, так и внутренние проекты, которые сама страна не может реализовать в полной мере», — отметил в беседе с TRT на русском азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

Говоря о собственной стране, эксперт привел в качестве примера Срединный коридор (логистический маршрут, связывающий Центральную Азию и Турцию через Азербайджан и Грузию), а также портовую инфраструктуру на Каспийском море. «Но все же, думаю, что все это мы можем осилить сами, а через фонд уже можно направлять средства на синхронизацию деятельности и проекты в других странах», — добавил он.

Собеседник TRT на русском в Кыргызстане, эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований Елена Короткова в свою очередь отметила, что подписанное «соглашение о создании фонда учло почти все ошибки и подводные камни, которые были у аналогичных международных и двусторонних фондов региона — от кадровых назначений до распределения прибыли, аудита и принципов финансирования проектов».

«Что касается Кыргызстана, то для республики будут выгодны все направления, которые заявил фонд в качестве приоритетных, — отметила Короткова. — Часть из них может помочь властям Кыргызстана разрешить некоторые внутренние проблемы. В частности, более активный переход к зеленой экономике посредством TYF поможет получить дополнительные преференции и финансовые вливания по линии партнерства с ЕС и рядом международных доноров. Приток инвестиций по линии TYF поможет выровнять позиции республики в бизнес-рейтингах и оживить экономику. Тюркское единство может соединить кыргызское общество, а приоритетность проектов, связанных с региональным партнерством и созданием новых рабочих мест, поможет избавить граждан от необходимости ездить на заработки за рубеж».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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