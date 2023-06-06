ПОЛИТИКА
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Украина обвиняет Россию в подрыве Каховской ГЭС
Киев заявил о подрыве российскими войсками Каховской ГЭС. Россия не берет на себя вину, но подтверждает разрушения от ракет РСЗО. В результате частичного повреждения дамбы населенным пунктам ниже по Днепру грозит затопление. В области объявлена эвакуация. По словам энергетиков, снижение уровня Каховского водохранилища является дополнительной угрозой для Запорожской АЭС, контролируемой российским войсками. Вода необходима для охлаждения конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. #trtнарусском #украина #каховка #каховскаягэс #подрыв #россия #дамба #гэс #новини #заэс #потоп #трт #новости
Украина обвиняет Россию в подрыве Каховской ГЭС / Others
6 июня 2023 г.
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