Украина обвиняет Россию в подрыве Каховской ГЭС

Киев заявил о подрыве российскими войсками Каховской ГЭС. Россия не берет на себя вину, но подтверждает разрушения от ракет РСЗО. В результате частичного повреждения дамбы населенным пунктам ниже по Днепру грозит затопление. В области объявлена эвакуация. По словам энергетиков, снижение уровня Каховского водохранилища является дополнительной угрозой для Запорожской АЭС, контролируемой российским войсками. Вода необходима для охлаждения конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. #trtнарусском #украина #каховка #каховскаягэс #подрыв #россия #дамба #гэс #новини #заэс #потоп #трт #новости