ПОЛИТИКА
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В Австралии помиловали женщину, отсидевшую по ошибке 20 лет в тюрьме
В Австралии помиловали Кэтлин Фолбигг, которая отсидела 20 лет за убийство своих четверых детей. Прямых доказательств в совершении преступления суду тогда предъявлено не было, и приговор женщине был вынесен на основе её записей в дневнике. Лишь спустя годы иммунологи обнаружили у погибших малышей смертельную генетическую мутацию. #trtнарусском #австралия #помилование #ошибка #тюрьма #заключенные #суд #приговор #правосудие #трт #новости
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6 июня 2023 г.
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