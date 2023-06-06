В Австралии помиловали женщину, отсидевшую по ошибке 20 лет в тюрьме

В Австралии помиловали Кэтлин Фолбигг, которая отсидела 20 лет за убийство своих четверых детей. Прямых доказательств в совершении преступления суду тогда предъявлено не было, и приговор женщине был вынесен на основе её записей в дневнике. Лишь спустя годы иммунологи обнаружили у погибших малышей смертельную генетическую мутацию. #trtнарусском #австралия #помилование #ошибка #тюрьма #заключенные #суд #приговор #правосудие #трт #новости