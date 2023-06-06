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NYT: при крушении бизнес-джета в США погибла семья спонсора Трампа
Бизнес-джет Cessna Citation, разбившийся в Вирджинии 4 июня, принадлежал компании Encore Motors of Melbourne. Самолет вошел в воздушное пространство Вашингтона и не отвечал на запросы. Для его перехвата подняли два истребителя F-16
NYT: при крушении бизнес-джета в США погибла семья спонсора Трампа
Фото: NYT / Others
6 июня 2023 г.

Самолет Cessna Citation, потерпевший крушение в американском штате Вирджиния 4 июня, принадлежал компании Encore Motors of Melbourne. Ее глава Джон Румпель в беседе с газетой New York Times (NYT) заявил, что на борту находились его дочь и двухлетняя внучка, а также няня и пилот. Все пассажиры погибли.

«Самолет снижался со скоростью 20 тысяч футов в минуту (6 метров в секунду), никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости», — заявил Румпель.

Предприниматель также допустил, что на борту произошла разгерметизации салона. Самолет разбился, практически «вертикально врезавшись в землю на высокой скорости», уточнил Румпель. В результате удара образовалась воронка, а обломки разлетелись на 140 метров.

По данным издания The Daily Beast, Джон Румпель и его жена Барбара жертвовали средства Республиканской партии. В частности, предприниматель и его супруга направили «сотни тысяч долларов» в фонд экс-президента США Дональда Трампа. Барбара Румпель, как пишет портал, «имеет прямые связи» с офисом экс-президента.

Что известно о крушении самолета?

По данным Федерального авиационного управления (FAA) США, бизнес-джет Cessna Citation вылетел 4 июня из Элизабеттауна, Теннеси, и направлялся в аэропорт Макартур на Лонг-Айленд. После чего внезапно развернулся, влетел в воздушное пространство над Вашингтоном.

NYT отмечает: самолет не отвечал на предупреждения и запросы диспетчеров. Это вызвало ответные действия военных: для перехвата судна подняли два истребителя F-16. По данным газеты, их пилоты установили первоначальный контакт с самолетом.

В течение получаса истребители использовали комбинацию маневров и сигнальных ракет в безуспешной попытке привлечь внимание пилота Cessna Citation. Самолет разбился в штате Вирджиния. При этом власти США подчеркивают, что крушение с истребителями не связано.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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