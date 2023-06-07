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Казахстан начнет выдавать «карту казаха» с июля 2023 года
Карта «Ата жолы» («Путь предков») предназначена для этнических казахов, проживающих за рубежом. По этой карте они смогут получить ВНЖ Казахстана на 10 лет, при этом не теряя иностранное гражданство
Казахстан начнет выдавать «карту казаха» с июля 2023 года
Казахстан начнет выдавать «карту казаха» с июля 2023 года / Others
7 июня 2023 г.

Казахстан планирует начать выдачу «‎‎карты казаха» с июля 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения республики. Цель проекта, как следует из пресс-релиза, — «укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане».

Документ смогут получить этнические казахи, проживающие за рубежом. По приезду в Казахстан с этой картой они смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в республике сроком на 10 лет без потери имеющегося у них иностранного гражданства. В Казахстане есть статус «кандас», который присваивается этническим казахам (оралманам), вернувшимся на историческую родину после 1991 года с целью постоянного проживания.

Министерство уточняет: обладатель «‎карты казаха‎» будет иметь те же права, что и «кандас‎»‎, но при этом сохранит иностранное гражданство. Также он сможет сам выбрать регион для работы или ведения бизнеса.

Однако приехавшие в Казахстан по «‎карте казаха»‎ не будут иметь права участвовать в выборах: ни избирать, ни быть избранными в госорганы республики и органы местного самоуправления. Также у них не будет доступа к госслужбе.

Карта «‎Ата жолы»‎ признается недействительной, если ее владелец получает гражданство республики. По данным министерства, с начала 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8034 этнических казаха. Из них более половины (54,2%) — выходцы из Узбекистана, 20,1% — из Китая, 11% — из России и т.д. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1,1 млн этнических казахов.

Столкнувшись с демографическими проблемами после распада Советского Союза, правительство Казахстана поощряет казахстанцев вернуться на родину посредством программы «Нурлы кош». Кандас — этнический казах или члены его семьи казахской национальности, ранее не имевшие гражданства Казахстана, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в рамках закона «О миграции населения».

Статус кандаса действует один год, до полного принятия гражданства Казахстана. Около 5 млн казахов проживают в более чем 40 странах. Большинство из них — это поколение тех, кто уехал в 1920-1930-е годы из-за политических причин и бедности в период существования СССР.

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году по меньшей мере 56 международных компаний переместились из России в Казахстан. Кроме того, республика столкнулась с масштабной волной мигрантов из России в связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией. По данным миграционных служб Казахстана, границу республики пересекли более 200 тыс. россиян.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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