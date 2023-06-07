Казахстан планирует начать выдачу «‎‎карты казаха» с июля 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения республики. Цель проекта, как следует из пресс-релиза, — «укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане».

Документ смогут получить этнические казахи, проживающие за рубежом. По приезду в Казахстан с этой картой они смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в республике сроком на 10 лет без потери имеющегося у них иностранного гражданства. В Казахстане есть статус «кандас», который присваивается этническим казахам (оралманам), вернувшимся на историческую родину после 1991 года с целью постоянного проживания.

Министерство уточняет: обладатель «‎карты казаха‎» будет иметь те же права, что и «кандас‎»‎, но при этом сохранит иностранное гражданство. Также он сможет сам выбрать регион для работы или ведения бизнеса.

Однако приехавшие в Казахстан по «‎карте казаха»‎ не будут иметь права участвовать в выборах: ни избирать, ни быть избранными в госорганы республики и органы местного самоуправления. Также у них не будет доступа к госслужбе.

Карта «‎Ата жолы»‎ признается недействительной, если ее владелец получает гражданство республики. По данным министерства, с начала 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8034 этнических казаха. Из них более половины (54,2%) — выходцы из Узбекистана, 20,1% — из Китая, 11% — из России и т.д. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1,1 млн этнических казахов.

Столкнувшись с демографическими проблемами после распада Советского Союза, правительство Казахстана поощряет казахстанцев вернуться на родину посредством программы «Нурлы кош». Кандас — этнический казах или члены его семьи казахской национальности, ранее не имевшие гражданства Казахстана, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в рамках закона «О миграции населения».

Статус кандаса действует один год, до полного принятия гражданства Казахстана. Около 5 млн казахов проживают в более чем 40 странах. Большинство из них — это поколение тех, кто уехал в 1920-1930-е годы из-за политических причин и бедности в период существования СССР.

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году по меньшей мере 56 международных компаний переместились из России в Казахстан. Кроме того, республика столкнулась с масштабной волной мигрантов из России в связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией. По данным миграционных служб Казахстана, границу республики пересекли более 200 тыс. россиян.