Во Франции новая волна беспорядков из-за пенсионной реформы

Погромами, поджогами и столкновениями с полицией отметились очередные акции протеста против пенсионной реформы во Франции. В них, по данным профсоюзов, 6 июня приняли участие около миллиона человек. В марте правительство Франции увеличило возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет в обход голосования в Национальном собрании, что вызвало волну протестов, которая не прекращается до сих пор. #trtнарусском #франция #протесты #пенсионнаяреформа #реформа #пенсия #беспорядки #shorts #трт #новости