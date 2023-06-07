ПОЛИТИКА
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Во Франции новая волна беспорядков из-за пенсионной реформы
Погромами, поджогами и столкновениями с полицией отметились очередные акции протеста против пенсионной реформы во Франции. В них, по данным профсоюзов, 6 июня приняли участие около миллиона человек. В марте правительство Франции увеличило возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет в обход голосования в Национальном собрании, что вызвало волну протестов, которая не прекращается до сих пор. #trtнарусском #франция #протесты #пенсионнаяреформа #реформа #пенсия #беспорядки #shorts #трт #новости
Во Франции новая волна беспорядков из-за пенсионной реформы / Others
7 июня 2023 г.
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