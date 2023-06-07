Как проходит массовая эвакуация из затопленной Херсонщины

Спасатели, полицейские, военные и волонтеры продолжают эвакуировать людей и животных в Херсонской области. По данным местных властей, около 2 тысяч домов в 35 населенных пунктах затоплены. В некоторых местах уровень воды достиг 2,5 метра.Подрыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. Вода из одноименного водохранилища начала затапливать населенные пункты ниже по течению. Киев и Москва обвинили друг друга в разрушении гидроэлектростанции. #trtнарусском #украина #каховка #каховскаяГЭС #эвакуация #наводнение #подтопление #shorts #трт #новости