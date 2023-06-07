Разрушение Каховской ГЭС грозит привести к обмелению Каховского водохранилища и опустыниванию южных регионов страны. Об этом 7 июня сообщило Министерство аграрной политики Украины.

Министерство уточняет: вода из водохранилища может уйти в течение четырех дней. Пострадают как фермеры на юге страны, так и обычные жители.

По данным ведомства, техногенная катастрофа нарушит 31 систему орошения полей в трех южных областях Украины — Днепропетровской, Херсонской и Запорожской (два последних региона с марта 2022 находятся под контролем РФ, в сентябре того же года Россия присоединила их по итогам референдума, который не признает большинство государств мира).

В 2021 году системы, о которых говорит Минагрополитики, обеспечивали орошение на 584 тыс. га. С этой территории в том году было собрано около 4 млн тонн зерновых и масличных культур.

По данным украинского министерства, из-за разрушения станции без источника воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.

Предварительные оценки ведомства показывают: в Херсонской области может быть затоплено около 10 тыс. га сельскохозяйственных земель. Речь идет о правом, более высоком берегу Днепра — он находится под контролем Украины. Левый берег находится под контролем России, там, согласно оценкам министерства, ущерб будет в несколько раз больше.

Дно водохранилища покажется через четыре дня

Каховское водохранилище — одно из крупнейших в Украине, оно расположено на территории сразу трех регионов страны: Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Объем водохранилища — 18 кубических километров воды. Резервуар по Северо-Крымскому каналу снабжает водой полуостров Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. Как уточняет агентство Reuters, регион получает 85% воды через этот канал.

Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Каховское водохранилище может обмелеть настолько, что в течение четырех суток показаться дно резервуара. Сейчас уровень воды в нем опускается на 15–20 см.

«Может увеличиться сброс воды. С таким пропуском воды, как сегодня, буквально три-четыре дня, и Каховское водохранилище будет сработано», — заявил чиновник.

На берегу резервуара находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). 7 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что уровень воды в водоеме, из которого забирается вода для охлаждения реакторов станции, снизился на 83 см. Однако, уточнил он, в краткосрочной перспективе безопасности АЭС это не угрожает.

При этом Гросси уточнил: падение уровня воды в водоеме ниже 12,7 м сделает забор воды для пополнения ее запасов на станции имеющейся системой невозможным. 6 июня разрушение Каховской ГЭС привело к затоплению населенных пунктов вдоль реки Днепр. Через массивную брешь в дамбе вылилось до 18 млн кубометров воды.

По оценке генсека ООН Антониу Гутерриша, разрушение плотины Каховской ГЭС стало «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой».

Гутерриш подчеркнул: по меньшей мере 16 тыс. человек уже потеряли свои дома из-за затопления территории. Генсек отметил, что ООН и партнеры окажут помощь жителям пострадавших районов, им будет предоставлена питьевая вода и лекарства.

Украина обвиняет в катастрофе Россию, которая контролирует территорию Каховской ГЭС. Москва, в свою очередь, заявила, что причиной обрушения дамбы стал обстрел украинскими войсками.

Спецслужбы союзников Украины, в том числе США, все еще выясняют, кто несет ответственность, пишет агентство Bloomberg.