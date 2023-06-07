В Херсонской области жители ждут эвакуации на крышах своих затопленных домов

В Херсонской области возникли проблемы с питьевой водой из-за подтопления, об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал Олешковский городской глава Евгений Рыщук. Олешки – город в Херсонской области, который пострадал от подрыва Каховской ГЭС. #trtнарусском #украина #херсон #олешки #наводнение #потоп #мнение #интервью #трт #новости