Каждая шестая компания ФРГ переносит производство и рабочие места за рубеж, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на опрос Федерации немецкой промышленности (BDI). Газета уточняет: промышленное лобби ФРГ бьет тревогу из-за высоких затрат и требует от политиков дальнейших послаблений. «16% опрошенных BDI компаний уже активно перемещают часть своего производства и рабочих мест за границу. Еще 30% подумывают об этом», — заявил президент федерации Зигфрид Руссвурм.

Он предупредил, что отрасль нуждается в заметном сокращении бюрократии и целенаправленном снижении налогов для увеличения инвестиций. «Политики несут ответственность за улучшение общих условий на месте», — подчеркнул глава BDI.

BDI требует снизить стоимость энергоносителей

Как пишет FAZ, одна из самых острых проблем для немецкой промышленности, судя по опросу федерации — ситуация с ценами на энергоносители и сырье. Она несколько улучшилась по сравнению с 2022 годом, но остается одной из самых острых проблем почти для двух третей опрошенных фирм.

«Стоимость электроэнергии для промышленности должна быть срочно снижена до конкурентоспособного уровня надежным и постоянным образом, иначе трансформация в отрасли грозит провалом», — отметил Руссвурм.

Издание уточняет: в BDI ожидают, что правительство ФРГ отреагирует на опрос и выработает концепцию по увеличению привлекательности страны для компаний. Она в долгосрочной перспективе вроде как будет гарантировать снабжение энергией по ценам, конкурентоспособным на международном уровне.

Высокая стоимость рабочей силы вызывает проблемы

Еще одна проблема, на которую указали опрошенные компании — высокая стоимость рабочей силы. На это жалуются около ¾ респондентов. Причиной растущей стоимости стала не в последнюю очередь серьезная нехватка квалифицированных рабочих, подчеркивает FAZ. В BDI рассчитывают, что правительство облегчит иммиграцию и приток в ФРГ рабочей силы.

«Несмотря на реформу закона об иммиграции квалифицированных специалистов, основные препятствия для целенаправленной экономической миграции — это по-прежнему сложные и длительные административные процедуры», — заключил Руссвурм.

Как ранее писал TRT на русском, объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Агентство Bloomberg отмечает, что падение заказов в апреле стало неожиданностью для властей и аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение объема на 3%. Общий объем заказов промышленных предприятий ФРГ в апреле был на 9,9% ниже, чем годом ранее.

В аналитическом бюро Pantheon Macroeconomics заявили: «Мы ожидали значительного восстановления в апрельском отчете после мартовского краха; мы сильно ошибались‎»‎.