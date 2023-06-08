Кадры массовой гибели рыбы из-за обмеления Каховского водохранилища

В селе Марьянское Днепропетровской области произошла массовая гибель рыбы из-за резкого обмеления Каховского водохранилища. Пока власти не могут оценить масштабы бедствия. В то же время из-за разрушения плотины Каховской ГЭС Херсонщину продолжает затапливать. Под водой оказалось более 600 квадратных километров земли, из них 32% — правобережье и 68% — левый берег. По данным местных властей, по меньшей мере 5 человек погибли, еще 41 пострадал. #рыба #гибельрыбы #обмеление