Более 100 млн человек находятся в зоне задымления в США из-за лесных пожаров в канадской провинции Квебек.

Сотни гектаров леса горят на всей территории Канады. В стране насчитывается более 150 активных очагов пожара. В Квебеке, где ситуация хуже всего, эвакуированы 11 тыс. местных жителей. Ожидается, что к концу недели еще 4 тыс. человек покинут провинцию, заявил премьер-министр Квебека Франсуа Лего.

Президент США Джо Байден сообщил, что страна направила 600 пожарных с оборудованием в Канаду для помощи в тушении пожаров.

Ухудшение качества воздуха в США

Восточные штаты США, включая Нью-Йорк, Массачусетс и Коннектикут, выпустили предупреждения об ухудшении качества воздуха и рекомендовали людям ограничить активность на улице.

Концентрация опасных веществ в воздухе ряда городов, включая Нью-Йорк, достигла опасного уровня — самого худшего в истории наблюдений.

По данным IQAir, 7 июня в Нью-Йорке качество воздуха было худшим среди всех крупных городов мира. Вторым худшим был пакистанский Лахор, а следующий худший крупный город США — Детройт — шел на 13-м месте. Нью-Дели, который неизменно входит в число городов с самым загрязненным воздухом, занял шестое место.

В Нью-Йорке школы отменили все мероприятия на открытом воздухе, а жителей призвали носить маски для лица, которые многие сняли по мере ослабления пандемии коронавируса. Из-за дыма небо над восточным побережьем США окрасилось в грязно-желтый и коричневый цвета.

Дым распространился дальше на юг США, вплоть до Южной Каролины, где власти рекомендовали людям держать двери и окна закрытыми.

Многие части северо-востока и средней части Атлантики получили предупреждение «красный код» — индекс качества воздуха (AQI) достиг уровня 151 или выше. Это считается нездоровым для всех людей.

Особую опасность для здоровья людей представляют мелкодисперсные частицы, известные как «PM 2,5», которые могут раздражать легкие.

«У людей есть защитные механизмы в верхних дыхательных путях, которые улавливают более крупные частицы и предотвращают их попадание в легкие. Более мелкие частицы способны преодолеть эту защиту», — заявил доктор Дэвид Хилл, пульмонолог из Коннектикута. — «Когда они попадают в дыхательные пути, это вызывает воспалительную реакцию в организме».

Лесные пожары связаны с изменением климата

Эксперты и некоторые политические лидеры подчеркивали связь между лесными пожарами и климатическим кризисом.

Как пишет The Guardian, исследование 2021 года, проведенное при поддержке Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований, показало: изменение климата стало основной причиной жаркой и сухой погоды на западе США. К 2090 году из-за изменения климата интенсивность лесных пожаров во всем мире увеличится на 57%, говорится в прошлогоднем отчете ООН.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявило, что туман, ухудшение видимости и запах горящей древесины, вероятно, сохранятся в северных штатах до конца недели.