Президент Беларуси помиловал россиянку Софью Сапегу

Александр Лукашенко своим указом помиловал россиянку Софью Сапегу, которая была осуждена в Беларуси на шесть лет за ведение оппозиционных телеграм-каналов. С просьбой отпустить девушку на свободу к белорусскому лидеру обратились чиновники Приморского края, откуда родом Сапега. На выходе из колонии её встретила делегация во главе с губернатором Олегом Кожемяко. #помилование #ПрезидентБеларуси