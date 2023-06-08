ПОЛИТИКА
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Президент Беларуси помиловал россиянку Софью Сапегу
Александр Лукашенко своим указом помиловал россиянку Софью Сапегу, которая была осуждена в Беларуси на шесть лет за ведение оппозиционных телеграм-каналов. С просьбой отпустить девушку на свободу к белорусскому лидеру обратились чиновники Приморского края, откуда родом Сапега. На выходе из колонии её встретила делегация во главе с губернатором Олегом Кожемяко. #помилование #ПрезидентБеларуси
trtrussian / Others
8 июня 2023 г.
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