Европейские авиакомпании ищут альтернативные методы навигации после того, как Россия начала активно блокировать сигналы GPS. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание ссылается на письмо Департамента транспорта Эстонии, в котором говорится, что в последние дни прием сигналов GPS на большей части территории страны затруднен из-за помех. По информации эстонского агентства по защите прав потребителей, источник помех расположен в Ленинградской области России.

Наземные сигналы при этом продолжают работать без помех, трудности возникли только у авиации. Представители Минобороны Эстонии в беседе с Bloomberg отметили: подавление сигналов GPS — одна из возможных мер России по борьбе с участившимися атаками беспилотников. «В таких случаях могут возникнуть ситуации, когда глушение сигналов также влияет на использование GPS в близлежащих районах», — сообщили в ведомстве.

В управлении воздушного движения Финляндии агентству заявили, что самолеты страны уже используют альтернативные системы навигации. При этом там уточнили: коммерческие полеты в стране из-за помех со стороны РФ не приостанавливались.

Ранее финское издание Yle сообщило, что в марте 2022 года воздушное сообщение Финляндии было серьезно нарушено после начала вторжения России в Украину. Глушение сигналов GPS помешало пассажирскому самолету приземлиться в аэропорту Савонлинны, расположенной на востоке Финляндии, менее чем в 100 км от границы с Россией.

В марте того же года финские авиакомпании сообщили о помехах в геонавигации во время полетов в районе Калининграда.

Блокировка GPS в Москве и Подмосковье

Как ранее писал TRT на русском, с начала мая в России начали вводить ограничения на запуск дронов, сейчас они действуют почти в 50 регионах страны. Запрет ввели после того, как в ночь с 2 на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента РФ.

Власти страны обвинили в инциденте Украину. В Киеве отрицают свою причастность к атаке. 30 мая беспилотники атаковали жилые дома в Москве и Подмосковье. По данным Минобороны РФ, в атаке участвовало восемь дронов, все они были поражены системой ПВО столицы.

Президент России Владимир Путин сообщил, что атака по Москве стала ответом Киева на российский удар по штабу разведки Украины. В Киеве отрицают свою причастность.

По информации телеканала NBC, целью атаки могли стать дома, где живут офицеры российской Службы внешней разведки. После атаки беспилотников 30 мая власти начали блокировать работу системы GPS в Москве и Подмосковье, чтобы исключить возможность их использования для наведения беспилотников. Из-за этого ряд сервисов и компаний в столице начали жаловаться на сложности в геопозиционирование, в частности, не могут построить маршрут таксисты, не работает геолокация в сервисах каршеринга.