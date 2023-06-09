ПОЛИТИКА
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В Египте акула растерзала россиянина на глазах у отдыхающих
В Хургаде на городском пляже акула напала на 23-летнего россиянина на глазах у отдыхающих. Очевидцы сняли на видео момент нападения. Это произошло в 30 метрах от берега. Акулу поймали. Сейчас выясняют, по какой причине она подплыла близко к берегу и напала на человека. На пляжах Хургады временно запрещено купаться. #trtнарусском #египет #хургада #акула #россиянин #пляж #трт #новости
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9 июня 2023 г.
Истории
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