Как волонтеры спасают животных из затопленных городов Херсонщины

Волонтеры со всей страны спасают животных из затопленных городов после подрыва Каховской ГЭС. По последней информации, 46 населенных пунктов оказались в зоне подтопления на Херсонщине. Это более 600 квадратных километров, из которых 30% — это правый берег и почти 70% — это левый берег Днепра. На данный момент уровень воды остается на отметке 5,4 метра, сообщают в ГСЧС. #trtнарусском #волонтеры #спасениеживотных #затопление #херсонщина #украина #shorts #трт #новости