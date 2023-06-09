ПОЛИТИКА
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Как волонтеры спасают животных из затопленных городов Херсонщины
Волонтеры со всей страны спасают животных из затопленных городов после подрыва Каховской ГЭС. По последней информации, 46 населенных пунктов оказались в зоне подтопления на Херсонщине. Это более 600 квадратных километров, из которых 30% — это правый берег и почти 70% — это левый берег Днепра. На данный момент уровень воды остается на отметке 5,4 метра, сообщают в ГСЧС. #trtнарусском #волонтеры #спасениеживотных #затопление #херсонщина #украина #shorts #трт #новости
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9 июня 2023 г.
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