Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман (МБС) пригрозил США «серьезными экономическими последствиями», если Вашингтон как-либо отреагирует на решение Эр-Рияда сократить добычу нефти. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на утекший документ разведки США.

Издание отмечает, МБС заявил, что «он больше не будет иметь дело с администрацией США» и обещает «серьезные экономические последствия для Вашингтона».

Документ, на который ссылается WP, был распространен на платформе обмена сообщениями Discord в рамках апрельской утечки секретных материалов Пентагона.

Неназванный представитель Совета национальной безопасности США в беседе с газетой заявил, что «ему неизвестно о таких угрозах со стороны Саудовской Аравии».

«Как правило, такие документы часто представляют собой только один снимок момента времени и не могут дать полной картины», — заявил собеседник издания.

С чего начался нефтяной спор Вашингтона и Эр-Рияда?

5 октября 2022 года страны ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия и Россия, договорились сократить добычу нефти на 2 млн барр./сутки. Это стало самым крупным единовременным сокращением добычи с 2020 года и произошло на фоне роста цен на бензин в США.

The New York Times со ссылкой на источники тогда сообщала: решение Эр-Рияда, поддержавшего сокращение, стало нарушением секретных договоренностей между США и королевством о планируемом увеличении добычи.

По данным издания, саудовское руководство в мае 2022 года обещало администрации Байдена содействовать ускорению увеличения добычи ОПЕК+ на 400 000 барр./сутки. Вашингтон был заинтересован в том, чтобы к ноябрьским выборам в Конгресс цена бензина опустилась. Однако вместо этого Эр-Рияд сократил добычу.

После решения ОПЕК+ Байден пообещал, что это обернется «‎последствиями»‎ для Саудовской Аравии.

Как пишет WP со ссылкой на утекший доклад разведки, в ответ на заявление Белого дома МБС в частном порядке пригрозил разорвать отношения с Вашингтоном и принять жесткие экономические меры против США, если Белый дом будет реагировать на решение ОПЕК+. Хотя публично саудовское правительство вежливо защищало свои действия дипломатическими заявлениями.

2 апреля текущего года несколько стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, заявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем сокращения — 1,66 млн баррелей в сутки. Он станет дополнением к действующим с ноября 2022 года договоренностям о снижении добычи на 2 млн б/с.

Саудовская Аравия добровольно снизит производство на 500 тыс. б/с, Россия продлит до конца года решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с от средних февральских значений.

Последствия вражды

По данным WP, неясно, была ли угроза МБС передана напрямую официальным лицам США или перехвачена с помощью электронного прослушивания. Однако резкость заявления и ситуации показывает, насколько напряжены отношения двух стран.

Газета уточняет: восемь месяцев спустя президент Байден по-прежнему не решился как-либо отреагировать на решение Саудовской Аравии, а МБС продолжил общение с высшими должностными лицами США — в частности, в начале июня принц встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном в саудовской Джидде.

«Вместе мы можем добиться реального прогресса для всех наших граждан, не только для решения текущих проблем или кризисов, но и для того, чтобы наметить положительное видение нашего общего будущего», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции.

Отношения между МБС и Байденом не задались еще во время предвыборной кампании последнего, подчеркивает WP. В частности, глава Белого дома обещал сделать Саудовскую Аравию «изгоем», он почти не общается с наследным принцем.

Помощники президента постепенно восстанавливают связи с Эр-Риядом, надеясь, что страны смогут вместе работать над насущными проблемами в регионе, включая долгожданное мирное соглашение в Йемене, устойчивое прекращение огня в Судане, проблемы борьбы с терроризмом и продолжающиеся разногласия по поводу поставок нефти, пишет газета.

Саудовская Аравия стремится представить себя глобальным игроком, не привязанным к Вашингтону. В последние месяцы Эр-Рияд проявил мастерство дипломатии: страна свернула боевые действия в Йемене, восстановила отношения с Ираном, а также пригласила Башара Асада обратно в Лигу арабских государств после более чем десятилетнего запрета.

Китайский вопрос

Долгое время отношения Вашингтона и Эр-Рияда основывались на формуле: нефть в обмен на безопасность, поясняет WP. Однако сейчас обе страны пересматривают эту схему по мере того, как Китай проявляет растущий интерес к региону.

Газета пишет: второй просочившийся документ американской разведки содержит предупреждение о том, что Саудовская Аравия планирует расширить свои «трансакционные отношения» с Китаем. Королевство, как следует из отчета, намерено закупить у КНР беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также системы видеонаблюдения.

Официальные лица США в беседе с WP уточнили, что эти предупреждения о росте оборонного сотрудничества между Пекином и Эр-Риядом были преувеличены и не оправдались. Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что сотрудничество его страны с КНР не представляет угрозы для давнего партнерства Саудовской Аравии с США в области безопасности.

«Китай — вторая по величине экономика мира, наш крупнейший торговый партнер. Поэтому, естественно, существует много взаимодействия. И это сотрудничество, вероятно, будет расти», — заявил министр. — «Но у нас все еще есть прочное партнерство в области безопасности с США. Это партнерство в области безопасности обновляется почти ежедневно».

Как ранее писал TRT на русском, в марте Саудовская Аравия попросила США оказать помощь в создании гражданской ядерной программы. Об этом со ссылкой на источники сообщила Wall Street Journal (WSJ).

Собеседники издания отметили: среди прочего, саудовское руководство попросило США создать в стране собственную систему производства топлива и обогащения урана. Королевство еще в 2016 году обнародовало план строительства 16 ядерных энергетических реакторов к 2040 году. Соседние ОАЭ уже владеют 4 реакторами, ядерную энергетику на Ближнем Востоке также развивают Израиль, Иран, Иордания, Египет и Турция.