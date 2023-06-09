Эксперт: подрыв Каховской ГЭС изменил географию региона

Прорыв плотины Каховской ГЭС поставил под угрозу существование 48 уникальных природоохранных объектов юга Украины. Об этом ТRТ на русском в эксклюзивном интервью рассказал специалист по экономике и природопользованию из Киева Евгений Хлобыстов. По его словам, из-за обилия воды на огромной территории изменилась география местности. А ее восстановление займет годы. #trtнарусском #украина #гэс #подрывгэс #каховскаягэс #катастрофа #новаякаховка #факты #каховка #репортаж #турция #трт #новости