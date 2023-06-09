ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эксперт: подрыв Каховской ГЭС изменил географию региона
Прорыв плотины Каховской ГЭС поставил под угрозу существование 48 уникальных природоохранных объектов юга Украины. Об этом ТRТ на русском в эксклюзивном интервью рассказал специалист по экономике и природопользованию из Киева Евгений Хлобыстов. По его словам, из-за обилия воды на огромной территории изменилась география местности. А ее восстановление займет годы. #trtнарусском #украина #гэс #подрывгэс #каховскаягэс #катастрофа #новаякаховка #факты #каховка #репортаж #турция #трт #новости
эко / Others
9 июня 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us