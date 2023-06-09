Беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже

В Воронеже беспилотник врезался в жилой дом. Местные власти сообщают о трех пострадавших. Москва обвинила в атаке украинские вооруженные силы. В Киеве инцидент не комментируют. Российские СМИ сообщают, что беспилотник пытался атаковать Воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. #trtнарусском #россия #воронеж #беспилотник #атака #дрон #shorts #трт #новости