ПОЛИТИКА
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Тысячи индуистов поднялись к кратеру действующего вулкана
Тысячи индуистов поднялись на действующий вулкан Бромо на острове Ява в Индонезии, чтобы бросить в его кратер домашний скот и другие ритуальные подношения в рамках многовековой религиозной церемонии под названием Кесодо (Ядня Касада). Сельские жители других конфессий используют сачки, чтобы поймать подношения, брошенные в кратер, и не допустить их пропажи. #trtнарусском #индонезия #ява #бромо #вулкан #подношение #индуизм #трт #новости
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9 июня 2023 г.
Истории
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