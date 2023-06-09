Тысячи индуистов поднялись к кратеру действующего вулкана

Тысячи индуистов поднялись на действующий вулкан Бромо на острове Ява в Индонезии, чтобы бросить в его кратер домашний скот и другие ритуальные подношения в рамках многовековой религиозной церемонии под названием Кесодо (Ядня Касада). Сельские жители других конфессий используют сачки, чтобы поймать подношения, брошенные в кратер, и не допустить их пропажи. #trtнарусском #индонезия #ява #бромо #вулкан #подношение #индуизм #трт #новости