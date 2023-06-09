14 человек пострадали из-за сбоя в работе эскалатора в метро в Южной Корее

В южнокорейском метро в результате сбоя в работе эскалатора пострадали 14 человек. Троих госпитализировали с травмами спины и ног. Эскалатор неожиданно сменил направление движения, из-за чего люди начали падать друг на друга. Следователи выясняют причину аварии. #trtнарусском #южнаякорея #соннам #метро #эскалатор #поломка #пассажиры #авария #shorts #трт #новости