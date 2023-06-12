Пентагон откладывает развертывание межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel как минимум на год из-за проблем с логистикой и нехваткой персонала. Об этом пишет агентство Bloomberg. Издание ссылается на данные Пентагона, полученные аудиторским комитетом Конгресса США (GAO).

По данным агентства, запуск Sentinel отложат с мая 2029 по апрель-июнь 2030 года.

Стоимость ракеты — $96 млрд. Разработкой проекта занимается корпорация Northrop Grumman. Как следует из отчета GAO, фирма столкнулась с проблемами «из-за нехватки персонала, задержек с обработкой разрешений и проблем с секретной инфраструктурой информационных технологий».

Аудиторская проверка выявила множество недостатков в графике ввода ракеты в строй. Потому следовать согласованному ранее таймлайну не получится, говорится в отчете GAO.

Предыдущие оценки указывали, что этап разработки ракеты продлится 106 месяцев. Однако последняя проверка показывает: цикл увеличится до 118 месяцев.

В документе, на который ссылается Bloomberg, говорится, что первый полет Sentinel и полные функциональные испытания запланированы в 2024-2025 годах.

Система Sentinel — часть усилий США по модернизации ядерного арсенала страны. В рамках этой программы Вашингтон планирует полностью заменить инфраструктуру системы межконтинентальных баллистических ракет.

Пентагон намерен в общей сложности закупить около 650 ракет Sentinel и развернуть 400 из них для замены ракет Minuteman III. В апреле Пентагон начал запрашивать предложения по новой боеголовке с ядерным носителем для Sentinel.

Пентагон на 2024 финансовый год запросил у правительства США $3,7 млрд на продолжение исследований и разработок системы Sentinel и еще $539 млн на первичные закупки.

Задержки скажутся на военной помощи Украине

Помимо задержки с развертыванием Sentinel военные США также сдвигают сроки получения эсминцев, истребителей и самолетов программы «Борт номер один». Причина — логистические проблемы и удорожание производства. Как отмечает Bloomberg, задержка может навредить отправке военной помощи Украине.

По данным GAO, как минимум половина из 26 систем вооружений, которые еще не введены в эксплуатацию, поставят с задержкой. Аудиторы также выяснили, что расходы Минобороны США на разработку оружия за последние два года выросли как минимум на $37 млрд.

Отставание от графика и рост расходов на вооружения могут помешать Конгрессу принять дополнительный законопроект по расходам на оборону. В частности, законодатели могут отказаться выделить новое финансирование Пентагону сверх уровня, который утвержден в соглашении о госдолге. В этот проект, как пишет Bloomberg, должна была войти инициатива по увеличению помощи Украине.

Как ранее писал TRT на русском, лидеры западных стран стали увереннее одобрять поставки вооружений Киеву, не оглядываясь на «‎красные линии» Кремля.

По данным газеты Washington Post, страны Запада уже неоднократно нарушали «‎красные линии»‎ Москвы. Отсутствие реакции Кремля на эти шаги вселило в западных лидеров уверенность, которая позволила им нарастить поставки вооружений Украине.

«‎Борт номер один»‎ будет сдан на три года позже

Как выявили аудиторы GAO, проблемы возникли и у проекта самолета «‎Борт номер один»‎. В частности, на двух новых самолетах программы выявили множество коррозионных трещин.

Bloomberg подчеркивает: около половины выявленных трещин устранили в декабре 2022 года, остальные разработчик самолета — Boeing — обещает ликвидировать к лету 2023-го. Компания планировала поставить первый самолет проекта в сентябре 2024 года. Однако из-за выявленных проблем сроки смещены на сентябрь 2027-го. Сумма контракта — $5,1 млрд.

Boeing также с задержкой передаст новые истребители F-15EX. Причина — проблемы с качеством поставок, «связанных с критическим компонентом в носовой части фюзеляжа, который обеспечивает безопасность полета». Сумма контракта по истребителям — $9,1 млрд. Как уточняет издание, корпорация уже устранила проблему, однако сроки все равно сдвигаются.

Проблемы флота

Проблемы со сроками наблюдаются не только в авиационной и ракетостроительной отраслях США. Аналогичные задержки возникли и у производителей морских судов и подлодок.

Так, по сообщению Bloomberg, увеличивается срок подготовки подводных лодок класса «Вирджиния». Строительство каждой подводной лодки Block V «займет в среднем более чем на два года больше времени, чем сообщалось в прошлом году», уточняет агентство. Стоимость проекта — $37 млрд.

На $4 млрд выросла стоимость программы ВМС США по созданию четырех авианосцев «Джеральд Р. Форд» — с $45,7 млрд до $49,2 млрд.

На шесть лет задерживается введение в строй первого из трех эсминцев-невидимок DDG-1000 Zumwalt. Судно должно было заступить на службу уже в апреле текущего года, однако в итоге ВМС получат его не ранее 2029 года.

Стоимость проекта — около $9,6 млрд. Два других эсминца также будут сданы с задержкой из-за проблем с поставкой запчастей.